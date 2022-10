F1 | Horner: "Futuro Red Bull solido anche dopo Mateschitz"

Il coinvolgimento della Red Bull in F1 e negli sport motoristici in generale è il frutto della passione personale di Dieter Mateschitz e dopo la sua scomparsa, avvenuta lo scorso sabato, gli osservatori inevitabilmente hanno iniziato a chiedersi cosa sarebbe accaduto adesso visti gli ingenti investimenti richiesti.

Christian Horner, interrogato sulla vicenda subito dopo la conquista del titolo Costruttori avvenuta ad Austin, ha sottolineato come Mateschitz aveva già posto delle solide fondamenta per garantire il futuro sia del team Red Bull Racing che di AlphaTauri.

Horner ha poi sottolineato come il sostegno di Mateschitz al progetto Red Bull Powertrains, che sta vedendo il team di Milton Keynes impegnato nella realizzazione di una power unit completamente nuova alla luce dei regolamenti del 2026, sia un chiaro segno della sua visione a lungo termine.

"Il futuro è stabilito", ha detto Horner quando gli è stato chiesto se ci sarebbero stati cambiamenti dopo la morte di Mateschitz. "Ha messo in piedi una base molto solida per il futuro. La Red Bull dal 2026 diventerà un produttore di power unit. Questo era il pezzo mancante del nostro puzzle e lui ha avuto la visione per permettere che ciò accadesse”.

"Proprio come abbiamo fatto con il telaio, porteremo lo stesso spirito, il suo spirito, nella futura azienda che realizzerà i motori".

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consulente, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1a posizione, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2a posizione, il team Red Bull festeggia la vittoria del Campionato del Mondo Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Horner ha proseguito: "Mateschitz ha definito questa visione ed è stato coinvolto fino alla settimana scorsa. Ha approvato il piano per la Red Bull Powertrains così da impostare il futuro a lungo termine della squadra”.

"L'impegno che ha dimostrato in questo senso, e quello che ci ha permesso di creare il nostro team a Milton Keynes, mette la Red Bull Racing in una posizione molto forte per molti, molti anni a venire".

Alla domanda se la conquista del secondo campionato del mondo da parte di Max Verstappen possa far pensare che la F1 sia entrata in un periodo di dominio da parte della Red Bull, Horner è stato cauto.

"Non si possono fare previsioni del genere", ha detto. "Voglio dire, ci troviamo a lottare con rivali molto agguerriti. Quest'anno abbiamo disputato una stagione meravigliosa, abbiamo battuto tutti i nostri record in termini di vittorie e doppiette ed ancora mancano tre gare”.

"Abbiamo dei concorrenti molto, molto competitivi e sono sicuro che torneranno ancora più forti l'anno prossimo".