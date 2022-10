F1 | Horner farà outing sulla cifra dello sforamento di budget

Sabato alle 11:30 di Austin (le 18:30 italiane) è in programma la tradizionale conferenza stampa dei team principal. Nulla di straordinario, eppure l’attesa per l’incontro non è inferiore a quella che precederà qualifiche e gara, poiché saranno presenti Mattia Binotto, Zak Brown e soprattutto Christian Horner.

Diverse fonti inglesi sussurrano che il team principal della Red Bull abbia intenzione in quella sede di rivelare l’entità dell’infrazione finanziaria che la FIA sta contestando alla squadra in merito alla stagione 2021.

Al momento la Federazione Internazionale ha comunicato ufficialmente che l’infrazione contestata alla Red Bull (ovvero la cifra che la squadra avrebbe speso in eccesso ai 145 milioni di dollari concessi dal regolamento) è di tipo ‘Minor’, ovvero inferiore ai 7,2 milioni di dollari, una finestra molto ampia che non permette di farsi un’idea precisa dell’oggetto della contesa.

Horner potrebbe decidere di comunicare la cifra per provare a fare chiarezza sull’entità del presunto vantaggio di cui avrebbe goduto la squadra.

Uno scenario che sposterebbe l’ago della bilancia a favore della Red Bull qualora l’ammontare della somma dovesse risultare minore dei sussurrati 4 milioni di dollari, cifra indicata nel paddock come la più probabile.

Adrian Newey offre da bere a Christian Horner e Helmut Marko Photo by: Red Bull Content Pool

È sempre di queste ore un ‘rumors’ secondo il quale la voce di spesa oggetto della contesa FIA/Red Bull sarebbe il compenso percepito da Adrian Newey (superiore a 10 milioni di dollari a stagione) ed il suo ruolo nell’organigramma della squadra.

Se (come riferito dalle indiscrezioni) il direttore tecnico presta servizio attraverso una sua società (con cui Red Bull ha stipulato un contratto di collaborazione), ci potrebbe essere il tentativo di far passare questa spesa come un extra non soggetto a budget cap, una sorta di consulenza che libererebbe un posto nel gruppo dei tre stipendi più alti che ogni squadra è tenuta a tenere estranei al limite di costo.

Lo slot che avrebbe liberato lo status ‘esterno’ di Newey sarebbe così stato a disposizione di un altro dipendente tra i più pagati, e in questo scenario rientra una potenziale infrazione “Minor”, poiché difficilmente il quarto stipendio più alto pagato dalla Red Bull può superare i 7,2 milioni di dollari.

Fa invece sorridere l’ipotesi per cui a far sforare i bilanci della squadra di Milton Keynes possa essere stato il costo eccessivo di catering e mensa.

“Tutti abbiamo quella voce di costo in bilancio – ha commentato un addetto ai lavori di una squadra avversaria – ma ha davvero poco senso identificare questa spesa come motivo di superamento del budget. Diciamo che è facile tirare fuori questo costo dal cilindro, ma in realtà se si spende meno in altre voci di bilancio il catering rientra nei ranghi. È un abile gioco di strategia”.