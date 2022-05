F1 | Horner elogia Perez: "Si esprime al meglio con la RB18"

La prima stagione di Sergio Perez in Red Bull ha visto il messicano ottenere un successo al termine di un caotico GP dell’Azerbaijan, ma oltre a questo acuto il compagno di squadra di Max Verstappen, soprattutto a metà stagione, ha faticato ad adattarsi alla RB16B.

Ben diverso, invece, è stato l’avvio del campionato 2022 per Perez. Il messicano, dopo un amaro ritiro nel GP inaugurale del Bahrain, ha conquistato la prima pole in carriera in Arabia Saudita per poi salire sul secon

Le prestazioni di tutto do gradino del podio sia in Australia che ad Imola.

Al momento Perez occupa la terza posizione in campionato, alle spalle di Charles Leclerc e Max Verstappen, ed il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha sottolineato il grande salto di qualità compiuto da Checo grazie anche ad una RB18 che meglio si adatta al suo stile di guida.

“Sta guidando ad un livello molto alto. Quest’anno è più a suo agio nel team e credo che dipenda anche dal fatto che la monoposto sia più vicina alle sue esigenze”.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Red Bull Content Pool

“La RB18 non ha alcune delle peculiarità viste sulle vetture precedenti e siamo contenti dal lavoro che sta facendo”. rispetto che Perez sta mettendo in mostra in questo inizio di stagione non hanno però fatto sbilanciare il team principal della Red Bull circa una possibile riconferma anche per la prossima stagione.

“Abbiamo iniziato a parlare, ma non abbiamo alcuna fretta nel chiudere l’accordo. Tutti, però, all’interno del team sono estremamente soddisfatti del lavoro che Checo sta svolgendo” ha dichiarato Horner subito dopo il GP di Miami conquistato da Max Verstappen.

Perez ha segnato un punto di svolta per la Red Bull perché con il suo ingaggio nel 2021 la scuderia di Milton Keynes ha rinnegato la propria filosofia ed ha scelto di affiancare a Max Verstappen un pilota non proveniente dalla Academy.