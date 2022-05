F1 | Horner: "Abbiamo capitalizzato gli errori della Ferrari"

Riuscire a portare a casa un primo ed un terzo posto sembrava impossibile alla vigilia del Gran Premio di Monaco, ma la Red Bull è stata in grado di capitalizzare il caos della Ferrari per ottenere il massimo risultato possibile date le posizioni di partenza.

Sergio Perez ha conquistato il terzo successo in carriera sulle stradine del Principato dopo essere scattato dalla terza piazza mentre Max Verstappen, apparso in ombra rispetto al compagno di team per tutto il weekend, ha concluso sul terzo gradino del podio davanti a Charles Leclerc aumentando a 9 i punti di vantaggio in classifica piloti sul monegasco.

Christian Horner è apparso decisamente soddisfatto al termine di una corsa partita con un’ora di ritardo per le condizioni meteo e conclusa ufficialmente molte ore dopo la bandiera a scacchi a seguito del reclamo presentato dalla Ferrari e poi rigettato.

“È stata una gara incredibile” ha commentato Horner. “Nessuno si aspettava la pioggia e nessuno pensava che sarebbe arrivata una pioggia tropicale all’inizio. Con quella quantità di acqua sarebbe stato impossibile correre. C’è stato un po' di caos con i ritardi, con le gomme che venivano portate fuori e dentro la griglia”.

Il team principal della Red Bull ha poi voluto sottolineare l’ottimo lavoro compiuto dal muretto della squadra di Milton Keynes. La strategia scelta per Perez e Verstappen è stata impeccabile e la lettura della gara e dell’evoluzione delle condizioni della pista semplicemente perfetta.

“Oggi il muretto ha fatto un ottimo lavoro. Bisogna avere una comunicazione efficace e chiara. Avevamo tutte le informazioni e stavamo valutando i dati per capire il momento esatto del crossover. Stavamo discutendo se passare direttamente dalle full wet alle slick, ma abbiamo deciso che era più veloce passare alle intermedie e poi alle gomme da asciutto. La velocità del giro di uscita è stata notevole e Checo ha fatto centro”.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

Horner ha poi lanciato una frecciata nemmeno tanto velata alla Ferrari. Il team di Maranello ha commesso un autogol clamoroso con Leclerc finendo per far retrocedere il monegasco dalla prima alla quarta posizione.

“Pensavamo che saremmo riusciti a stare davanti ad una delle Ferrari, ma non ad entrambe. Abbiamo capitalizzato il loro errore. Le circostanze erano le stesse per tutti e la gara era molto combattuta tra i due team”.

“Charles nei primi giri sembrava avere la situazione sotto controllo. In quel momento sembrava che la Ferrari avesse la corsa in pugno, ma credo che abbiamo reagito bene. Abbiamo azzeccato il crossover, il doppio pit e tutto ha funzionato alla perfezione per noi”.

Infine Horner non è voluto entrare nel merito delle polemiche per la presunta infrazione commessa dai suoi piloti in uscita dalla pit lane.

“Ci sono stati alcuni cambiamenti, ma devo dire che i direttori di gara stanno facendo il miglior lavoro possibile e alcune cose sono molto più chiare quest’anno. Ci sono delle persone nuove e inevitabilmente serve del tempo per abituarsi”.