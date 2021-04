La Honda sta supportando la Red Bull nella corsa al mondiale 2021, ma l’attenzione dei tecnici giapponesi di Sakura è orientata anche alla stagione prossima, quando la Casa nipponica abbandonerà ufficialmente la Formula 1.

Il team di Milton Keynes, infatti, ha il positivo inizio della stagione 2021 che ha fruttato a Max Verstappen la pole position n Bahrain e la vittoria nel GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, conta sull’apporto che la Honda saprà dare alla Red Bull nella delibera della power unit 2022 che verrà congelata poi per un periodo di tre anni.

L’esigenza, quindi, è di arrivare all’inizio del prossimo campionato con un motore competitivo visto che gli altri Costruttori esprimeranno il massimo sforzo per un propulsore che dovrà avere una vita molto lunga e che adotterà a livello di regolamento un nuovo carburante E10, vale a dire una benzina con una miscela al 10% di etanolo sostenibile.

Il cambio di carburante, ovviamente, imporrà un adattamento dei motori per non intaccare le prestazioni ed è in quest'area che Honda sta lavorando sodo per aiutare la Red Bull…

Parlando con Motorsport.com Christian Horner, team principal e CEO di Reb Bull Powertrains, ha spiegato: “La sfida più grande per tutti i Costruttori nel 2022 sarà l'introduzione del nuovo carburante. La Honda, quindi, cercherà di sviluppare la power unit affinché possiamo arrivare al congelamento nel miglior modo possibile. A Sakura stanno lavorando sodo in questa direzione”.

Ricordiamo che la Red Bull ha intenzione di prodursi un proprio motore nel 2025 e per questo sta ingaggiando dalla Mercedes Ben Hodgkinson come nuovo direttore tecnico. A Milton Keynes sta nascondo una nuova struttura nella quale troverà posto la divisione powertrains:

"Erediteremo alcuni tecnici dalla Honda, ma siamo assolutamente impegnati a cercare le persone giuste per costruire un gruppo di lavoro competitivo".