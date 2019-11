F1: Honda si lega a Red Bull e Toro Rosso fino al 2021

Negli ultimi giorni Honda aveva fatto sapere di dover fare studi approfonditi sulle spese dovute al cambio di regolamento tecnico 2021 della F1 e con l'introduzione del budget cap, mettendo così in dubbio la propria presenza nel Circus iridato oltre il 2020.

Questa mattina è arrivata l'ufficialità del rinnovo di contratto tra la Casa giapponese con Red Bull e Toro Rosso. L'accordo tra le parti è stato allungato di un anno, dunque per tutto il 2021 data la precedente scadenza al termine del 2020.

Questo significa che Red Bull e Toro Rosso potranno contare sulle power unit giapponesi anche per le rispettive prime monoposto della nuova era dettata dalle regole tecniche che entreranno in vigore tra 2 anni.

Honda equipaggia la Toro Rosso dal 2018, mentre con Red Bull è tornata alla vittoria in F1 proprio quest'anno grazie ai tre successi ottenuti da Max Verstappen, nella prima stagione assieme al team di Milton Keynes. Oltre alle 3 vittorie dell'olandese, si sono aggiunti i due podi ottenuti da Daniil Kvyat e Pierre Gasly con Toro Rosso.

Questi successi hanno fatto decollare nuovamente la Honda, che prima aveva vissuto un'esperienza a dir poco fallimentare con la McLaren della seconda era di Fernando Alonso, decisamente meno positiva della prima targata 2007.

"E' positivo avere buoni risultati", aveva detto in Brasile a Motorsport.com il managing director di Honda F1, Masashi Yamamoto. "Ma la cosa ancora più importante sono i bilanci tenendo conto dei costi".

"Dovremo mettere ancora più budget per accelerare i nostri sviluppi in modo tale da raggiungere i team migliori. Ora stiamo pianificando come mantenere il nostro status ma, allo stesso tempo, ridurre i costi".