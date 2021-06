Honda rinomina e:TECHNOLOGY la seconda power unit

La Honda introduce il secondo motore a partire dal GP di Francia dopo che il primo ha superato brillantemente sei gare senza problemi: le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez e le AlphaTauri di Pierre Gasly e Yuki Tsunoda disporranno della nuova power unit RA 621H che, stando alle indicazioni dei tecnici giapponesi, sarà uguale alla precedente, ma sarà in grado di dare qualcosa di più a livello prestazionale dopo l’accurato lavoro di messa a punto dell’unità.

La Casa nipponica approfitta del debutto del motore 2 per rinominare il marchio che appare sulle testate e sulla livrea delle monoposto: Honda e:TECHNOLOGY.

Honda, quindi, adotta in F1 la comunicazione del concetto di tecnologia di elettrificazione ad alta efficienza, che mira a portare l’azienda nipponica allee emissioni zero.

“È un marchio già presente in un’ampia gamma di prodotti – spiegano in un comunicato -, dalle motociclette, ai prodotti automobilistici ed energetici. Questa tecnologia viene già applicata ai componenti della power unit di F1, come MGU-K e MGU-H, contribuendo alla sfida per la conquista del campionato”.

La Red Bull dotata del motore Honda capeggia sia la classifica del mondiale piloti con Max Verstappen, sia la graduatoria Costruttori.