F1 | Honda cerca un partner: tornerà con McLaren nel 2026?

La Honda dirà in una conferenza stampa che si terrà nella sede di Sakura, in Giappone, cosa intende fare in F1. Ufficialmente si parlerà della stagione 2023, facendo il punto della partnership con la Red Bull, un rapporto che nell’ultimo anno è stato difficile da comprendere. Ma si parlerà anche di un futuro più a lungo termine, soprattutto dopo la comunicazione della FIA in cui ha annunciato ufficialmente i sei Costruttori che hanno aderito al nuovo regolamento tecnico in materia di power unit che entrerà in vigore nel 2026. Una lista che, un po' a sorpresa, contiene anche la Honda.

Con la Ford che subentrerà come partner della Red Bull Powertrain, la Honda è costretta a tornare sul mercato delle squadre per indentificare il team con cui portare in pista la nuova power unit. Tra questi team c’è anche la McLaren, squadra che nel settembre del 2017, dopo tre stagioni disastrose, portò ad un clamoroso divorzio con la Honda. Cinque anni dopo (un arco temporale enorme in Formula 1), proprio la McLaren è in cima alla lista delle squadre che la Honda sta sondando.

Zak Brown, CEO McLaren Racing Photo by: Erik Junius

Interrogato in merito, Zak Brawn non ha smentito i rumors emersi negli ultimi giorni.

“Siamo molto contenti del rapporto che abbiamo con Mercedes – ha commentato il CEO della McLaren – ma abbiamo un po' di tempo per valutare il futuro. Vedere così tanti Costruttori interessati alla Formula 1 è una grande notizia per il nostro sport, e posso dire che non abbiamo fretta. Io e Andrea (Stella) valuteremo presto il da farsi, tanti aspetti cambiano molto velocemente in questo sport e dovremo fare la scelta migliore nel medio e lungo termine”.

Per quanto oggi possa sembrare lo scenario di un nuovo capitolo McLaren-Honda dopo il recente passato, i presupposti per valutare una possibilità di partnership ci sono tutti. Come è stato dal 2015 al 2017, in McLaren sanno bene che un accordo con la Casa giapponese garantirebbe un salto in avanti importante sul fronte finanziario.

I dubbi sul fronte tecnico non sono ovviamente quelli di cinque anni fa, visti i progressi confermati dai tecnici giapponesi nel vittorioso ciclo Red Bull, quindi i presupposti per intavolare una trattativa ci sono tutti. Un negoziato che vedrà la McLaren in una posizione di forza, considerando che le alternative offerte alla Honda dal mercato si riducono alla sola Williams...