F1 | Herta: "Stupito dell'interesse di AlphaTauri per il 2023"

Il nome di Colton Herta si è imposto improvvisamente al centro dell’attenzione del mercato piloti dopo il passaggio shock di Fernando Alonso dalla Alpine alla Aston Martin per il 2023.

Inizialmente la Alpine aveva puntato su Oscar Piastri per sostituire il due volte iridato, ma dopo che il campione 2021 della F2 ha smentito tramite i profili social ogni accordo con la scuderia transalpine è poi emerso che il giovane australiano aveva firmato un contratto con la McLaren.

Questa mossa ha costretto l’Alpine a dirottare le sue attenzioni su Pierre Gasly di AlphaTauri come aveva già anticipato Motorsport.com ben prima del weekend di Spa-Francorchamps.

La possibilità che Herta riesca a entrare in Formula 1 con AlphaTauri si basa principalmente sulla concessione o meno al pilota statunitense di un'esenzione per ottenere la superlicenza, visto che attualmente gli mancano otto punti per acquisirla.

La FIA sta valutando se invocare o meno una situazione di forza maggiore per concedergliela. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni emerse, la Federazione starebbe rinunciando a seguire questa strada a causa delle potenziali conseguenze indesiderate che potrebbe portare per i piloti impegnati in F3 e F2.

Herta si trova quindi in un limbo in attesa di vedere come si svilupperà la vicenda, ma ha affermato che l'opportunità con AlphaTauri era tutt'altro che scontata dopo che si era legato alla McLaren a lungo termine ed aveva già effettuato un test privato con una monoposto della precedente generazione.

Parlando in esclusiva a Motorsport.com, Herta ha dichiarato: "Quando ho saputo dell'interessamento, è stata un po' una sorpresa perché non pensavo di essere nel radar di nessun altro team”.

"Tutti alla McLaren sembravano molto soddisfatti di come era andato il test e della mia preparazione fisica e mentale, ma sono stato un po' sorpreso di sapere dell'interesse dell’AlphaTauri quando è uscita la notizia".

Colton Herta, McLaren MCL35M Photo by: McLaren

Sebbene Herta non abbia voluto commentare i dettagli del suo caso, né parlare del suo futuro, il pilota statunitense ha sottolineato come i piloti che corrono in IndyCar meritino più punti per la superlicenza considerando la competitività della serie.

"Capisco davvero entrambi i punti di vista della questione", ha spiegato."La FIA vuole proteggere le sue categorie e vuole che i suoi piloti passino attraverso il suo sistema. Ma credo che la IndyCar meriti un po' più di riconoscimento".

Quando gli è stato chiesto un parere in merito ad una possibile esenzione da parte della Federazione per consentirgli di ottenere i punti mancanti per ottenere la superlicenza Herta ha risposto: "Ad essere sincero non so bene cosa stia succedendo perché non ho voluto saperlo”.

"Ho chiesto a mio padre di tenermi un po' fuori dal giro per potermi concentrare sulla IndyCar. È una cosa difficile, ci sono molti aspetti che forse mi sorprenderebbero se li dovessi leggere! Forse non è tutto vero, ma non ne sono sicuro al 100%, ad essere sincero".

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha chiarito che Gasly sarà svincolato dall'AlphaTauri solo se la scuderia riuscirà ad avere il pilota americano, ma alcune fonti statunitensi suggeriscono che essendo Herta sotto contratto con Andretti anche per l'anno prossimo, non ci sono dubbi sul fatto che rispetterà questo accordo.