F1 | Hermans, cameraman in elicottero: "Ecco come riprendo i GP"

Motorsport.com ha parlato con l'uomo che sta dietro a tutto ciò: Lieven Hermans, operatore di ripresa aerea della F1.

È il venerdì del Gran Premio di Francia. Le prime prove libere sono appena terminate, quando Hermans apre il cancello dell'aeroporto adiacente al Circuit Paul Ricard. In uno degli hangar si trova un elicottero con un impressionante sistema di telecamere montato sotto. In uno dei sedili all'interno della cabina di pilotaggio si trova un grande pannello di controllo contenente un joystick e un numero considerevole di pulsanti e interruttori che Hermans utilizza per far fare alla telecamera Shotover F1 esattamente ciò che desidera.

Un monitor è stato posizionato proprio di fronte al sedile dove è seduto Hermans e mostra le immagini direttamente dalla telecamera. Il cameraman aereo, quindi, non deve solo avere abilità particolari per manovrare questa sofisticata telecamera, ma anche un'esperienza sufficiente per sapere quale inquadratura va meglio in un determinato momento e una buona conoscenza di ciò che potrebbe accadere in pista, oltre ad uno stomaco molto forte.

Infatti, mentre il pilota esegue ogni tipo di manovra per essere al posto giusto nel momento giusto, Hermans guarda il suo monitor per catturare le migliori immagini possibili dell'azione in pista. Se guardare uno schermo in un veicolo in movimento vi fa venire il voltastomaco, questo non è il lavoro che fa per voi.

Hermans ha iniziato a lavorare come operatore di telecamere aeree per la Formula 1 nel 2007. Prima di allora, aveva già fatto il cameraman aereo per diversi anni.

"Ho sempre avuto una passione per i video e gli elicotteri. Tuttavia, gli elicotteri mi sono sempre sembrati qualcosa di lontano, fuori dalla mia portata. Finché non ho scoperto che potevo unire le mie passioni per la telecamera e l'elicottero nelle riprese aeree", ha dichiarato Hermans a Motorsport.com.

"Sono entrato in un'azienda che mi ha permesso di seguire corsi di formazione e di sviluppare le mie capacità. Naturalmente, non ti mettono subito al lavoro come cameraman aereo. È necessario acquisire le conoscenze e le esperienza necessarie prima di ottenere il primo ingaggio. Di solito si tratta di un lavoro individuale, quindi è importante che si conosca a fondo la tecnica che sta dietro a tutto questo".

Più o meno per coincidenza Hermans è finito in Formula 1: "Prima che iniziassi a lavorare in F1, un mio collega si occupava di queste gare. All'epoca erano circa cinque, sei o sette gare all'anno che la Formula 1 produceva in proprio. Tutte le altre erano ancora gestite dalle televisioni locali. Così ho sostituito il mio collega una volta, seguita da una seconda volta, e prima che me ne accorgessi sono diventato l'operatore aereo fisso della F1. Il numero di gare è aumentato rapidamente fino a circa tredici a stagione e da allora non ha fatto che crescere".

Hermans è orgoglioso di essere riuscito ad aumentare sempre più la qualità delle immagini nel corso degli anni.

"In passato la telecamera aerea veniva usata solo per seguire i piloti davanti. Si stava sopra di loro come una guardia del corpo personale, per non perdere un momento importante della gara. Quindi facevamo soprattutto riprese panoramiche e mostravamo solo le battaglie delle prime quattro o cinque vetture".

"Ma ora abbiamo dimostrato che si può fare molto di più. Che si possono fare riprese molto più dinamiche volando più in basso e giocando con il primo piano e lo sfondo, dando così ancora più velocità al tutto. Ed è così che siamo migliorati anno dopo anno. Le immagini che riusciamo a produrre ora sono, a mio parere, molto migliori rispetto a quelle realizzate quattordici anni fa".

La camera Shotover F1 gestita da Lieven Hermans Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Lavorare con piloti d'elicottero diversi

Per Hermans il weekend del Gran Premio inizia giovedì: "Il giovedì è il giorno di organizzazione per noi. Iniziamo la mattina controllando l'attrezzatura, localizzando l'elicottero e installando tutto. A volte tutto fila liscio, altre volte ci vuole un po' più di tempo".

"Ci sono anche molti protocolli da rispettare, quindi abbiamo varie riunioni. A volte ci vogliono un paio d'ore prima di aver finito e arrivare finalmente all'elicottero. Poi installiamo la telecamera e partiamo per un volo di prova. Diamo un'occhiata alle prime immagini e cerchiamo di ricordare quel che abbiamo fatto negli anni precedenti".

"Il venerdì inizia il programma di produzione. Così copriamo tutte le sessioni di F1. Naturalmente, ogni giorno arriviamo in tempo per controllare ancora una volta la telecamera e l'elicottero e fare un briefing con il pilota. Poi facciamo uscire l'elicottero dall'hangar e ci mettiamo al lavoro".

Sebbene la F1 lavori con un operatore aereo fisso, il pilota è spesso un'altra persona.

"Un tempo lavoravamo con lo stesso elicottero e lo stesso pilota in Europa, il che ha i suoi vantaggi. Ma lo svantaggio, ovviamente, è che l'elicottero deve provenire sempre dallo stesso posto, il che è costoso e con la necessità di ridurre le emissioni di CO2 sta diventando tutto più difficile".

Oggi gli elicotteri vengono noleggiati localmente. Di conseguenza, Hermans ha di solito un altro pilota oltre a lui, cosa che è già successa nelle gare fuori dall'Europa.

"Ogni anno torniamo negli stessi posti e abbiamo un gruppo di piloti che rivediamo. Ciò significa che la maggior parte dei piloti con cui lavoriamo ha una certa esperienza".

Ogni tanto Hermans si trova a lavorare con un pilota nuovo che non ha mai fatto riprese di F1.

"In questo caso è necessario un po' più di tempo per entrare in sintonia. A volte capita anche di avere accanto un pilota che non ha alcuna esperienza di riprese aeree. Allora bisogna iniziare con le basi e a volte anche spiegare alcune manovre. Poi è davvero importante che si cresca passo dopo passo durante il fine settimana".

Alla fine l'operatore spiega che riesce a portare a termine il lavoro anche con i piloti meno esperti.

"Il vantaggio è che copriamo tutte le sessioni di Formula 1, quindi abbiamo due ore il venerdì e un'ora il sabato per abituarci l'uno all'altro. Per le qualifiche, ma sicuramente anche per la gara, la collaborazione è garantita".

E questo è ovviamente fondamentale per le immagini che Hermans può offrire.

"Il pilota contribuisce per il cinquanta per cento, a volte un po' di più e a volte un po' meno, al risultato finale. È sicuramente un lavoro di squadra. È importante che abbia un'idea e veda quello che sto facendo, perché non c'è tempo per spiegare tutto".

"Ha anche un monitor per vedere quali immagini stiamo realizzando. Alcuni piloti hanno più esperienza di altri nel pilotaggio e nell'osservazione. Lui però guarda davvero il filmato e vola insieme a lui, è pienamente coinvolto in tutto e per tutto. Se non segue quello che sto cercando di fare o non capisce quello che voglio, le cose diventano molto difficili".

Se alla domenica non si parla più - o quasi - in cabina di pilotaggio, sarà un buon segno.

"Ci sono piloti ai quali non ho quasi bisogno di dire nulla la domenica, perché siamo perfettamente in sintonia. Se dico che voglio fare una ripresa a campo lungo con una macchina, il pilota sa subito cosa bisogna fare".

"Certo, spesso ci si trova di fronte a scenari diversi che non si possono provare in anticipo, ma in generale, meno comunicazione c'è la domenica, meglio è".

La ripresa perfetta

Hermans ha una preferenza personale per i circuiti situati in zone collinari o montuose, come il Red Bull Ring in Austria e Spa-Francorchamps in Belgio.

"Sono molto più divertenti per me perché si può giocare di più con il primo piano e lo sfondo e con il dislivello. In questo senso mi è piaciuta molto anche Portimao. Penso che dovrebbero rimetterla in calendario. Lo dirò a Stefano Domenicali la prossima volta che lo vedrò!", sorride.

"Anche i circuiti più brevi sono piacevoli da percorrere. Si può passare da un lato all'altro della pista più facilmente. Circuiti come Jeddah e Baku sono molto difficili da questo punto di vista, perché sono praticamente un'unica lunga linea. Non si può tagliare una curva per prendere una macchina che sta più avanti. Se un'auto si trova in una certa curva e tu sei dall'altra parte, devi attraversare l'intera pista, il che può richiedere un po' di tempo. Ma su un circuito come il Red Bull Ring, si può andare dall'altra parte della pista in un attimo".

Anche gli ostacoli possono complicare il lavoro...

"A Singapore, ad esempio, ci sono edifici proprio accanto alla pista. E Jeddah è difficile non solo perché è una pista lunga e veloce, ma anche perché ci sono molti edifici alti e gru sulle torri intorno".

A Silverstone, sono gli altri elicotteri che possono intralciare una particolare ripresa.

"Ho sempre delle cose in testa che vorrei fare. Ma non sempre è possibile per il pilota realizzarle, perché c'è un altro elicottero che vola lì intorno, ad esempio. A Silverstone capita spesso di imbattersi improvvisamente in un elicottero con dei turisti, quindi non si può fare esattamente quello che si aveva in mente".

"Si può fare una determinata ripresa dieci volte di seguito, ma se l'undicesima volta non è perfetta per qualsiasi motivo e quel momento sfuma, allora è davvero frustrante, perché ovviamente ci sforziamo di raggiungere la perfezione".

Oltre che con altri elicotteri, Hermans deve fare i conti con numerose altre variabili quando è in volo.

"Non siamo fissi a terra, quindi la nostra posizione è importante, così come la velocità dell'auto che si sta seguendo, la velocità con cui si vola e il momento in cui si inizia la ripresa. I fattori sono davvero innumerevoli e devono allinearsi tutti insieme per ottenere l'immagine perfetta".

Infine, ma non meno importante, anche le condizioni meteorologiche giocano un ruolo importante.

"Sono certamente un fattore importante. Spesso c'è cattivo tempo. Basti pensare a Spa l'anno scorso. Credo che sia stato il peggiore che ho vissuto in F1. Gli acquazzoni continuavano ad arrivare, ma c'era anche molta nebbia".

"E poiché il circuito di Spa sale e scende e le condizioni sulle Ardenne possono cambiare molto rapidamente, può succedere che la visibilità sia perfetta un momento e che non si riesca a vedere nulla poco dopo. Siamo quindi arrivati al punto di dire: ora non si può lavorare".

A volte le riprese dell'elicottero di Hermans si possono ancora vedere in TV mentre l'azione in pista è stata interrotta perché l'elicottero medico non è in grado di volare.

"Abbiamo il vantaggio di volare localmente, solo sopra il circuito. E se c'è un eliporto lì, possiamo continuare a lavorare finché c'è visibilità".

"L'elicottero medico deve ovviamente essere in grado di volare da un posto ad un altro e di arrivare a destinazione in sicurezza. Questa è la grande differenza con noi".

La pioggia di per sé non è un problema per Hermans.

"Al momento abbiamo un parapioggia sopra il sistema di telecamere. Si tratta di una copertura di vetro con un motore in basso. Il vetro può girare a una velocità incredibile, qualche migliaio di giri al minuto, facendo volare via le gocce d'acqua".

"Questo ci permette di filmare perfettamente attraverso la pioggia, con una notevole differenza rispetto alle immagini che vedevamo prima. A volte riesco a vedere meglio attraverso la telecamera che attraverso il finestrino dell'elicottero".

Lieven Hermans, Operatore aereo di F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

L'ultimo giro di Abu Dhabi

Per catturare i momenti più importanti della gara, Hermans deve avere una buona comprensione di ciò che accade in pista.

"Sono in costante contatto con il regista. principale e c'è un produttore che parla con me. Anche se posso guardare fuori, ovviamente mi manca la visione d'insieme della gara che si ha a terra, con tutti i grafici e i dati. Tuttavia, ho sempre l'app F1 aperta e a volte posso seguire l'azione sugli schermi a lato della pista".

"Quindi unisco molte fonti di informazione e poi filtro ciò che è importante per noi in elicottero. Se sento che stanno seguendo una particolare battaglia, o se l'azione si svolge dall'altra parte della pista, è molto probabile che quando arriviamo noi o le auto ci raggiungono, stiano parlando di qualcosa di completamente diverso".

"Quindi è importante avere un'idea di cosa sta accadendo e di quello che potrebbe succedere dopo, senza agire su ciò che sta accadendo in quel preciso momento".

Hermans ha di fatto il posto migliore per gustarsi le gare e come i fan può godersi appieno ciò che vede dall'alto della pista. Quando gli viene chiesto se ci sono battaglie che ha filmato e che si ricorda particolarmente, non è in grado di citarne subito una.

"Ce ne sono molte. È difficile citarne solo alcune".

L'ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi 2021 è stato però uno dei momenti più emozionanti. Anche se per un motivo diverso...

"Ad Abu Dhabi, in realtà, dobbiamo essere lontano due giri prima della fine per mostrare i fuochi d'artificio da lontano. Ma ero perso da tutto ciò che stava succedendo e all'improvviso ho capito che era l'ultimo giro, ma ci trovavamo ancora sopra la pista! Ci siamo quindi assicurati di volare via molto velocemente".

I droni

La Formula 1 è costantemente alla ricerca di nuovi modi per migliorare la propria copertura televisiva. Per esempio, dall'anno scorso la F1 utilizza una telecamera molto piccola che può essere posizionata dietro la visiera di un casco, consentendo allo spettatore di vedere virtualmente lo stesso pilota. Per alcune gare c'è anche una telecamera sui pedali, che mostra i piedi del pilota in azione.

Inoltre, la F1 sta sperimentando le immagini dei droni. Il primo test si è svolto in Spagna. Anche se alcuni ritengono che i droni potrebbero essere una valida alternativa agli elicotteri, essendo più economici e più rispettosi dell'ambiente, Hermans non ritiene che il suo lavoro sia a rischio.

"Penso che ci sia sicuramente un futuro per i droni, ma non sono d'accordo con l'idea che prenderanno il posto della telecamera dell'elicottero".

"Lo vedo piuttosto come qualcosa di complementare. A mio avviso, un drone può essere utilizzato come estensione della gru con telecamera. Si può arrivare più in basso rispetto all'elicottero e giocare di più con il primo piano. Ma credo che l'elicottero sia più adatto a dare una visione d'insieme e offra più dinamica e velocità nelle immagini".

"Quindi non mi sento minacciato da questo. Al contrario, penso che possiamo lavorare perfettamente fianco a fianco, come abbiamo anche già dimostrato. Siamo entrambi in contatto con il produttore, che può passare dal drone all'elicottero e viceversa. Non c'è un conflitto".

La F1 punta ad essere a zero emissioni di carbonio entro il 2030. Hermans afferma che per lui l'elicottero migliore con cui lavorare è ancora uno dei tipi più vecchi. Tuttavia, spera che in futuro arriveranno nuovi modelli migliori per l'ambiente e all'altezza delle sfide specifiche che comporta la ripresa della F1.

"Arriveranno. Airbus Helicopters ci sta lavorando molto duramente. Ma non può cambiare tutto da un giorno all'altro. "Limitando l'uso degli elicotteri alle sessioni di F1 e, come già detto, noleggiandoli localmente, ha già ottenuto una riduzione enorme di CO2. Per il resto, dovremo aspettare e vedere quali saranno gli sviluppi dell'industria degli elicotteri".

Erwin Jaeggi, giornalista di Motorsport.com, con Lieven Hermans Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images