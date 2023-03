F1 | Harman: "In Bahrain novità sulla A523 per abbassare la vettura"

Tra i grandi misteri dei tre giorni di test svolti in Bahrain c'è Alpine, la quale è rimasta nell'ombra, seguendo il proprio programma senza grandi titoli. Quasi cento giri in meno dell'AlphaTauri, leader della classifica per numero di tornare compiute, e davanti solo a McLaren, che si è dovuta scontrare con problemi di affidabilità nella zona anteriore della vettura come nella passata stagione.

Ciò che ha sorpreso è stata anche la mancanza di una vera simulazione gara da parte del team francese, che si è dovuta accontentare solamente di stint di media lunghezza, se non per un run da circa venti giri nell'ultima giornata con Esteban Ocon al volante. Tuttavia, in casa Alpine gli ingegneri non sembrano preoccupati, in parte perché hanno comunque lavorato sul programma previsto, in parte perché sono riusciti a risolvere alcuni problemi di affidabilità sui nuovi sistemi che avrebbero potuto compromettere il weekend di gara.

"La nostra intenzione per questo test era di imparare, è questo che abbiato voluto privilegiare. Per questo abbiamo dedicato molto tempo ai test preliminari, per assicurarci che l'affidabilità fosse a punto. Abbiamo avuto alcuni problemi nel corso del programma, la maggior parte dei quali legati ai nuovi sistemi della vettura, che abbiamo dovuto configurare. Questo ci ha rallentato un po' dal punto di vista operativo. Ma ora siamo a buon punto", ha spiegato Matt Harman, direttore tecnico della scuderia transalpina.

L'Alpine si presenterà all'appuntamento del prossimo weekend di gara con un nuovo pacchetto di aggiornamenti, il primo di un programma di sviluppo che proseguirà durante l'intero arco della stagione. Harman ha spiegato che nelle prime sessioni di prove libere saranno anche testate delle novità che permetteranno di abbassare la vettura e farla girare più vicino al suolo.

"L'altezza da terra dell'auto, lo sappiamo, è un fattore chiave di differenziazione delle prestazioni. Abbiamo una tecnologia che ci permette di girare un po' più bassi rispetto all'anno scorso. Dobbiamo quindi fare in modo di provarlo. Lo proveremo per la prima volta nelle prove del venerdì della primo weekend di gara".

Esteban Ocon in pista durante i test. Photo by: Alpine

Guardando la vettura in pista è subito saltato all'occhio come la A523 sembrasse adottare assetti molto rigidi, i quali hanno ben evidenziato le asperità dell'asfalto bahrenita, estremamente sconnesso specie nelle zone finali degli allunghi. Sensazioni confermate anche dall'Alpine stessa, che ha confermato la scelta di provare assetti molto rigidi per alcune valutazioni che torneranno utili durante la stagione.

"Sono sicuro che avete visto alcuni filmati, abbiamo girato con assetti piuttosto rigidi e questo funziona in alcune condizioni. Abbiamo bisogno di provare. Su questa pista non si tende a essere molto, molto rigidi. Anche se durante la stagione ci saranno alcuni circuiti in cui ottimizzeremo e sfrutteremo questo aspetto, da cui il test. Ma sì, credo che abbiamo imparato molto".