F1 | Hamilton vuole continuare, ma Mercedes ridurrà l'ingaggio?

Lewis Hamilton parla con Toto Wolff per allungare il suo contratto in Mercedes, visto che l’accordo che lega il sette volte campione del mondo alla Stella andrà in scadenza alla fine del 2023. Lewis non ha alcuna intenzione di appendere il casco al chiodo e sembra intenzionato a proseguire la sua carriera nella speranza di cogliere quell’ottavo titolo piloti che lo eleverebbe al rango di chi avrebbe vinto più mondiali nella storia della Formula 1.

Il team principal austriaco è pronto a perorare la causa del pilota britannico che è disposto a discutere un contratto pluriennale, scommettendo di poter interrompere il ciclo Red Bull che ha portato Max Verstappen a conquistare il secondo mondiale piloti.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, sulla griglia di partenza Bonnington il suo ingegnere di pista Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Non tutti hanno la stessa visione sul futuro del team di Brackley: a Stoccarda il Consiglio di Amministrazione della Daimler AG nutre qualche dubbio che l’anno prossimo si possa spezzare una superiorità tecnica della Red Bull, più netta di quanto oggi non si veda in pista.

Dopo il flop della W13 realizzata da Mike Elliott c’è di nuovo un maggiore coinvolgimento di James Allison nella macchina del prossimo anno, ma il ritorno all’antico non significa che si riprenda quel cammino con la vittoria che aveva spianato la strada alle frecce d’argento in tutta l’era ibrida.

Mercedes W13, dettaglio del fondo pensato già per il 2023 Photo by: Giorgio Piola

Basterà cambiare l’approccio progettuale alla W14 per tornare al vertice? I manager tedeschi scuotono il capo, convinti che l’egemonia Red Bull non verrà scalfita nonostante le penalità che scatteranno con limitazioni nel lavoro in galleria del vento per lo sforamento del budget cap 2021.

La Mercedes chiuderà la stagione senza vittorie? Lewis vedrebbe infrangere quel primato al quale tiene in modo particolare essendo l’unico pilota di F1 che è stato capace, fino ad ora, di imporsi in un GP in tutte le stagioni a cui ha partecipato.

L’inglese dimostra di essere nella sua piena maturità agonistica e non teme il confronto diretto con un osso duro come George Russell che rappresenterà il futuro di Mercedes, ma i vertici tedeschi sono pronti a definire un prolungamento di accordo, ma senza concedere un contratto ultra milionario come i precedenti, in virtù del fatto che il mondo sta cambiando molto velocemente.

L’idea potrebbe essere di abbassare la quota fissa del rinnovo, per mantenere alto il valore della parte mobile con un tot al punto o il super premio in caso di ottavo titolo mondiale…