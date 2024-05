F1 | Hamilton sfreccia con la W12... per le strade di New York!

La Formula 1 si prepara ad accendere i motori in Florida per il primo GP americano della stagione, ma Lewis Hamilton questa settimana è già salito a bordo di una monoposto, anche se non in pista: il pilota Mercedes ha lasciato a bocca aperta newyorkesi e turisti con un’esibizione nel cuore della Grande Mela.

Il motivo dietro allo spettacolo? Dall’inizio della stagione 2024, tra gli sponsor del team di Brackley si è aggiunto Whatsapp, l’applicazione di messaggistica nata proprio negli USA. Il brand statunitense ha deciso di fare le cose in grande: oltre ad aver organizzato l’esibizione del pilota britannico lungo la strada più iconica di New York, che si è svolta martedì 30 aprile, la sera prima ha tenuto un evento all’Empire State Building, illuminando lo storico edificio di verde – il colore dell’icona di WhatsApp – con l'animazione di un'emoji di una monoposto di Formula 1.



"È stato epico! Ho sempre sognato di guidare una F1 lungo la Fifth Avenue di New York. Vedere la folla e la frenesia di tutti è stato incredibile. Fare una cosa del genere, se si pensa alla grande storia di questa città, è bestiale"

Ha detto Lewis Hamilton, emozionato, al termine dell’esibizione.

"Voglio ringraziare WhatsApp e l'Empire State Building per averlo reso possibile. Uso WhatsApp per comunicare con la mia famiglia e i miei amici, per rimanere in contatto mentre viaggiamo per il mondo. Collaborare con loro in una giornata come questa è qualcosa che non dimenticherò mai", ha aggiunto.

Ad assistere allo spettacolo c’era anche il team principal della Mercedes, Toto Wolff, che ha vissuto l’evento come farebbe un vero e proprio tifoso e non come una semplice parentesi legata al marketing dell’azienda. "Negli ultimi 12 anni ho partecipato a molti eventi, ma questo è il migliore di tutti. Vedere la Fifth Avenue chiusa per far correre una Mercedes è stato spettacolare. Anche per gli standard di New York", ha detto. "Poter fare questo per celebrare la nostra partnership con WhatsApp e mettere in mostra il nostro rapporto è fantastico. WhatsApp è il nostro strumento di comunicazione predefinito, criptato e sicuro. È fondamentale per il nostro team e la nostra partnership è una cosa naturale"

Non è la prima volta che una monoposto sfreccia tra le strade della Grande Mela: prima del sette volte campione del mondo, è stato Sergio Perez ad avere questa opportunità, guidando una Red Bull alla vigilia del GP di Miami nel 2022, per registrare un contenuto speciale per il team di Milton Keynes. È la prima volta, però, che un’esibizione di Formula 1 aperta al pubblico viene svolta a Manhattan.