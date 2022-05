F1 | Hamilton sfida ancora la FIA sul divieto dei gioielli

Il nuovo direttore di gara della F1, Niels Wittich, ha deciso di seguire alla lettera il Codice Sportivo Internazionale, chiedendo che i piloti non indossino gioielli o biancheria intima non omologata quando sono nell'abitacolo delle loro monoposto.

La discussione è andata avanti per diversi fine settimana ed ha raggiunto il suo apice a Miami, con la rimozione delle fedi nunziali, un particolare punto di interesse.

Ai piloti inoltre è stato detto formalmente, tramite le note di Wittich, che anche gli orologi sono entrati a far parte del divieto da questo fine settimana.

Hamilton ha fatto notare il suo punto di vista quando è arrivato in pista venerdì, indossando ben tre orologi e numerosi gioielli tra anelli e catenine.

Per le prossime due gare gli è stata concessa una deroga, perché avrebbe almeno due piercing che non sono di semplice rimozione. Il più visibile è quello che indossa sul naso.

La discussione sui gioielli si è riaccesa sabato, quando Esteban Ocon ha avuto un impatto molto duro contro le barriere durante la FP3, nello stesso punto in cui aveva sbattuto anche Carlos Sainz nella FP2.

Ocon ha rivelato che il tema del muro non protetto era stato discusso nel briefing dei piloti di venerdì sera, ma che poi non sono state apportate le modifiche richieste.

L'apparente incoerenza tra il dibattito sui gioielli e la mancanza di risposta ad una richiesta specifica di modificare quella zona della pista con le barriere Tecpro non è passata inosservata ai piloti.

Jewellery of Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Voglio dire, tutta questa storia della sicurezza", ha detto Hamilton quando gli è stato chiesto della barriera. "Quando mi hanno parlato dei gioielli, dicevano che la sicurezza è tutto. Ho detto, 'Beh, cosa è successo negli ultimi 16 anni? Sono 16 anni che indosso i gioielli. Allora la sicurezza non era un problema?".

"Quando veniamo in queste nuove piste, fanno il miglior lavoro possibile. Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro in tutte queste nuove piste con la sicurezza. Non si può prevedere ogni singola curva in cui avremo bisogno di Tecpro, ma la sicurezza in pista è grande".

"Quindi penso che naturalmente dopo un'esperienza come questo fine settimana, possiamo sapere che è un'area che possiamo migliorare. Ma questa è una parte delle lezioni che abbiamo imparato".

Quando gli è stato chiesto da Motorsport.com se a Monaco si sarebbe tolto il piercing dal naso dopo la sua esenzione di due gare, Hamilton ha dato un chiaro "no" in risposta.

Ha poi aggiunto: "Ho avuto un'esenzione qui, avrò un'esenzione il resto dell'anno. Le fedi sono permesse".

Incalzato sul fatto che il dibattito sarebbe continuato a Monaco, ha detto: "Certo, la prossima volta indosserò quattro orologi".

Nella giornata di sabato, Toto Wolff ha suggerito che il divieto legato ai gioielli sia già stato oggetto di una discussione diretta tra Hamilton ed il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"Penso che ciò che era necessario era un dialogo tra Lewis e Mohammed", ha detto. "È chiaro che i regolamenti sono qui per proteggere i piloti; dall'altra parte, abbiamo bisogno di mantenere la possibilità di esprimere la propria diversità".

"E sappiamo che questo è importante per Lewis, quindi senza entrare nei dettagli di dove sia rimasto il piercing, sono sicuro che arriveranno a una buona risoluzione".