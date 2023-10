F1 | Hamilton: "Sensazioni peggiori di Austin, ma c'è potenziale"

Solo cinque giorni dopo aver chiuso al secondo posto Max Verstappen ad Austin, Hamilton si è piazzato all'undicesimo posto nella FP1 e al settimo nella FP2, a circa tre decimi e mezzo dal pilota della Red Bull in quella che è una classifica compatta.

Il suo compagno di squadra George Russell ha invece concluso decimo nella seconda sessione, dopo aver affidato la sua vettura al pilota junior Mercedes Frederik Vesti per la FP1, in modo da rispettare quell'articolo del regolamento che dia spazio a un rookie in almeno due occasioni. Dopo alcune modifiche durante la pausa, Hamilton e Russell hanno utilizzato assetti diversi nella sessione successiva e nessuno dei due è stato soddisfatto delle prestazioni.

"Non molto bene", ha detto Hamilton quando gli è stato chiesto del suo venerdì. "Sì, un po' difficile, non difficile, ma non proprio il massimo. Oggi la macchina ha fatto un po' fatica. La macchina è diversa dalla scorsa settimana. Non so davvero cosa dire. Non si può mai sapere cosa si otterrà con questa macchina. Alcuni giorni va benissimo, altri no. È difficile estrarre il giro".

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Hamilton è fiducioso che la vettura possa essere migliorata per sabato: "Penso che le prestazioni ci siano sicuramente. Si tratta solo di cercare di estrarle. Quindi ci lavoreremo su durante la notte. Ma sicuramente non è stata una giornata divertente rispetto alle FP1 di Austin. E, sì, siamo un po' indietro, ma speriamo che durante la notte riusciremo a trovare qualcosa e domani, forse, la macchina sarà più bella da guidare".

Alla domanda su quanto si possa ricavare dalla vettura ha risposto: "Non ne sono sicuro. Anche in questo caso, non si sa mai cosa aspettarsi da questa vettura. Forse faremo le modifiche e miglioreremo il ritmo. Ma dobbiamo trovare il modo di rendere più facile riuscire ad estrare queste prestazioni. Per questo lavoreremo su questo aspetto stasera".

Russell, che ha dovuto recuperare dopo aver saltato le FP1, ha osservato che ci sono stati molti fattori in gioco che possono spiegare il suo venerdì difficile. Come Hamilton, crede che la vettura possa essere migliorata da un giorno all'altro.

"È stata una sessione un po' complicata, c'era pioggia qua e là, avevamo il prototipo di pneumatico Pirelli, con una griglia compatta. Ma penso che ci sia del potenziale, credo che abbiamo molto lavoro da fare durante la notte. La griglia è compatta, soprattutto con alcune vetture inaspettate, come quelle che si sono piazzate nella top 10 e che non ci aspettavamo di trovare lì, sentiamo di avere molto da migliorare. Ma sentiamo anche di avere l'opportunità di farlo".

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14

Russell ritiene che il difficile venerdì abbia indirizzato la squadra nella giusta direzione per sabato. "Penso che oggi abbiamo probabilmente sbagliato la finestra. Io e Lewis abbiamo utilizzato due assetti diversi e probabilmente entrambi non eravamo nella finestra giusta, quindi questo ci ha dato l'indicazione che probabilmente una via di mezzo tra i due è il posto giusto in cui stare.

"Ma in questi momenti difficili si impara molto di più che quando la macchina è in condizioni migliori. Quindi credo che le libere servano proprio a questo. Naturalmente vogliamo lottare per la pole position, Max è sempre un mezzo passo avanti, ma credo che chiunque, se si riesce a fare bene, possa lottare per le prime due file. Dobbiamo assicurarci di essere noi".