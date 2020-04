Hamilton sbotta: "Resto in Mercedes, non sogno altro"

Provocato, punzecchiato, stuzzicato. È dalla fine del Mondiale 2019 che una frangia dei media britannici (non specializzati) ha preso di mira Lewis Hamilton (e coinvolto Sebastian Vettel) chiedendo a gran voce il passaggio a Maranello del sei volte campione del Mondo.

A Vettel da tempo vengono poste domande del tipo “Ormai sei il secondo pilota: che farai?”, mentre a Lewis viene sottolineato come il presunto ritardo del rinnovo con la Mercedes sia un chiaro indizio della sua volontà di passare alla Ferrari.

Quando il 23 dicembre è stato ufficializzato il prolungamento del contratto di Charles Leclerc con il Cavallino fino al termine della stagione 2024, le intenzioni della Ferrari sono diventate più chiare: il monegasco è l’uomo su cui a Maranello puntano nel lungo periodo, poi si vedrà.

Tutto finito? Neanche per sogno. Alla presentazione della SF1000 Vettel è stato bersagliato nuovamente (non tanto sul rinnovo in sé, ma sul lasciare il sedile a Hamilton), ma dopo altri due mesi dal ‘launch’ della monoposto 2020 nel teatro Valli di Reggio Emilia, anche agli ultimi irriducibili il quadro è iniziato ad apparire chiaro.

C’è stata però ancora una coda a questa storia, ed è quella che alla fine ha fatto sbottare Hamilton. In un articolo apparso ieri sul britannico “The Sun”, sono state riportare le dichiarazioni rilasciate la scorsa settimana da Vettel, nelle quali si mostra ottimista sulle possibilità di arrivare al rinnovo con la Ferrari. Il titolo? “I sogni di Lewis Hamilton di approdare in Ferrari con un contratto da 70 milioni di euro (a stagione) si infrangono davanti al rinnovo di Vettel”.

Un po' troppo per Lewis, che in un post Instagram ha detto la sua:

“Per prima cosa non c’è alcun sogno infranto con un'altra squadra, perché sono già in un dream-team. Seconda cosa: non ho alcuna intenzione di lasciare la squadra di cui faccio parte, è un gruppo che mi ha supportato dal primo giorno, e siamo il team migliore”.

Le intenzioni di Hamilton sono chiare da tempo, così come lo sono quelle delle Ferrari, che qualora non riuscisse a trovare l’accordo con Vettel (mai dire mai…) ha già pronta la lista dei possibili sostituti: in prima fila Daniel Ricciardo e Antonio Giovinazzi, subito dietro Carlos Sainz.

C’è stato poi un piccolo giallo poco dopo la pubblicazione del post di Hamilton, perché qualche ora dopo lo stesso Lewis… lo ha rimosso. È probabile che possa essere stato un suggerimento dell’ufficio stampa Mercedes, consiglio giusto, tra l’altro, visto che siamo davanti al classico caso in cui la replica amplifica in modo esponenziale la visibilità della provocazione.