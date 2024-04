F1 | Hamilton: "Sarebbe fantastico vedere Vettel in Mercedes"

La stagione 2024 è senza dubbio iniziata con tante sorprese, non tanto per i valori in campo in pista, bensì per quanto è accaduto fuori dal tracciato. Tra le notizie più importanti figura l'addio di Lewis Hamilton alla Mercedes alla fine della stagione, con l'obiettivo di iniziare una nuova avventura, quella tinta di Rosso in Ferrari.

Da quando è stato ufficializzato il passaggio del campione britannico alla scuderia di Maranello nel 2025, naturalmente è partito il totonome per capire che sarà a occupare il sedile lasciato libero da Hamilton a partire dalla prossima stagione. Quando accaduto in Red Bull in seguito al caso Horner ha scosso l'ambiente, aprendo la porta a una situazione di instabilità che avrebbe potuto spingere Max Verstappen proprio in direzione Mercedes.

L'olandese ha ribadito anche in Giappone la sua intenzione di rimanere in Red Bull per il prossimo futuro, ma è chiaro che, come spiegato in Arabia Saudita, ci debbano essere i gusti elementi per proseguire il rapporto di collaborazione. Per il momento le acque sembrano essersi calmate, quantomeno in maniera apparente, alimentando i dubbi su chi sarà il pilota che andrà a sostituire Hamilton nel team di Brackley.

Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

Non è un mistero che tra i nomi in lista ci sia anche il pupillo dell'Accademia Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, che quest'anno sta affrontando la sua prima stagione in Formula 2 dopo aver saltato la Formula 3. Tuttavia, l'italiano non è l'unico in competizione per quel sedile, perché sullo sfondo ci sono anche i nomi di Fernando Alonso, Carlos Sainz e, più sullo sfondo, Sebastian Vettel. Nelle ultime interviste, il tedesco non ha nascosto il suo desiderio di risentire quella sensazione di velocità e competizione che solo il motorsport può regalare, per quanto inizialmente avesse deciso di mettere la parola fine alla sua carriera a fine 2022.

Poche settimane Vettel ha preso parte a un test WEC per valutare un suo possibile impegno nel mondiale Enduranc e non è un mistero che, sin da inizio anno, sia rimasto in contatto con Toto Wolff per aggiornarsi sulla situazione Mercedes. Inoltre, il quattro volte campione del mondo ha in mente tanti progetti da portare avanti con la Formula 1, come quello legato alle api promosso lo scorso anno proprio a Suzuka.

Alla vigilia del Gran Premio del Giappone, Hamilton ha spiegato che sarebbe entusiasta in merito a un possibile ritorno di Vettel in F1, aggiungendo che sarebbe una "opzione straordinaria" per la Mercedes, che andrebbe a prendere un pilota di talento e dal grande valore umano.

"Mi piacerebbe che Seb tornasse. Penso che sarebbe un'opzione straordinaria per la squadra. Un pilota tedesco, plurivincitore che ha quattro titoli mondiali, qualcuno che ha valori straordinari e che continuerà a portare avanti questa squadra. Mi farebbe molto piacere se tornasse".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Sebastian Vettel Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton ha ancora almeno altri due stagioni in vista con la Ferrari prima di un possibile ritiro, ma la sua idea è che, quando sarà il momento di dire basta, a quel punto sarà un addio definitivo sulla F1. "Non ho mai pensato di prendermi uno o due anni di pausa e poi tornare [come farebbe Vettel]. Quando me ne andrò, l'idea è quella di lasciare per sempre".

"Chiaramente sarà un mondo che mancherà sempre. È lo sport più bello del mondo ed è l'esperienza più bella del mondo. È una sensazione incredibile lavorare con un gruppo di persone per vincere e ottenere qualcosa. Probabilmente non c'è niente possa restituire quelle sensazioni. Non ho chiesto a nessuno dei piloti cosa gli manca. Posso solo immaginarlo", ha aggiunto il sette volte campione del mondo.

Chi al suo fianco il prossimo anno avrà un nuovo compagno di casacca in Mercedes sarà George Russell. Dopo aver affrontato la sfida Hamilton, ad attendere il giovane britannico sarà un altro compagno. In merito a un possibile ritorno di Vettel, chiaramente Russell si sente pronto ad accogliere un nuovo rivale, dato che già in passato ha spiegato di essere pronto ad affrontare e battere chiunque, compreso il campione del mondo in carica Max Verstappen.

"Sebastian è una grande persona. È un quattro volte campione del mondo e sicuramente la sua personalità manca sulla griglia di partenza. Penso che sia importante avere i migliori 20 piloti del mondo che competono per vincere gare e campionati. Sono davvero felice e aperto ad avere chiunque come compagno di squadra, sia che si tratti di un campione del mondo, sia che si tratti di un esordiente - non cambia il mio modo di lavorare. Accoglieremo chiunque".