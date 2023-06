F1 | Hamilton: "Risultato straordinario, continuiamo a spingere"

Dalla paura di non entrare in Q3 dopo le prove libere a un secondo posto costruito sorpasso dopo sorpasso. Il weekend di Lewis Hamilton è stato un percorso in crescendo, in cui la Mercedes ha confermato ancora una volta un aspetto che si era già visto in altri appuntamenti: non sarà la vettura più rapida sul giro secco, ma sul passo gara riesce a mostrare segnali positivi.

Dopo il contatto con Lando Norris nei primissimi momenti di gara e il sorpasso subito da Lance Stroll in curva cinque, il sette volte campione del mondo ha iniziato a risalire la classifica, fino a portarsi in quella finestra che gli avrebbe permesso di completare un undercut su Sainz. Tuttavia, i piani Mercedes erano ben differenti. Se lo spagnolo era visibilmente in difficoltà, tanto da spingere Ferrari ad anticipare la sosta, l’idea del team della Stella era quella di proseguire quanto più a lungo possibile massimizzando il primo stint sulla soft.

Ritornato in pista dopo la prima sosta, Hamilton non ha impiegato a lungo per guadagnare quel secondo posto che non avrebbe abbandonato fino alla bandiera a scacchi. Fondamentale è stata anche la strategia Mercedes nel richiamare George Russell ai box per una seconda volta nel momento ideale. Una mossa che aveva l’obiettivo di forzare Red Bull a richiamare Sergio Perez, in modo che il messicano non potesse mettere in pratica la strategia a una sola sosta. Realisticamente il britannico avrebbe comunque conservato il secondo posto, ma ciò ha aiutato a cementare il doppio podio della Stella.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Che pubblico fantastico che c'è qui. Come ogni anno, grazie a tutti i presenti a Barcellona. Che risultato per la nostra squadra, non ci aspettavamo certo di ottenere il risultato di oggi”, ha raccontato Hamilton nelle interviste.

“Voglio quindi togliermi il cappello di fronte alla mia squadra, e ringraziare tutti coloro che sono tornati in fabbrica per aver continuato a spingere e ad avvicinarci un po' di più alla Red Bull, che sono ancora un po' più avanti. Ma continueremo a inseguirli. Ma questo è un risultato straordinario. Anche George ha fatto un ottimo lavoro oggi”.

Barcellona rappresentava un test importante anche per il ricco pacchetto introdotto solamente una settimana fa e, per quanto sia presto per dare un giudizio definitivo, le prime indicazioni sono senza dubbio incoraggianti. Per quanto il percorso sia ancora estremamente lungo e accidentato, la speranza è quella di riavvicinarsi alla vetta nel corso di questo campionato: “Credo che al momento siano troppo veloci. Ma ci stiamo lavorando. Un passo alla volta. E se riuscissimo ad avvicinarci alla fine dell'anno, sarebbe fantastico. Ma se così non fosse, l'anno prossimo”, ha poi aggiunto Hamilton.