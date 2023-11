F1 | Hamilton: "Red Bull? Mai contattati, loro hanno cercato me"

Parlando in un'intervista al quotidiano britannico Daily Mail alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi, Christian Horner ha affermato che il management di Hamilton ha sondato la possibilità di trovare un accordo con la Red Bull per il 2024, quindi prima di trovare l'accordo in merito al rinnovo con Mercedes.

Il Team Principal della squadra di Milton Keynes ha raccontato che vi sono stati diversi approcci nel corso degli ultimi anni, di cui l'ultimo all'inizio della stagione per capire se vi potesse essere l'interesse di formare un coppia di alto livello con il sette volte campione del mondo e Max Verstappen.

Tuttavia, parlando nella conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo appuntamento del mondiale, Hamilton ha respinto la versione dei fatti fornita da Horner, sostenendo invece che sia stato proprio il Team Principal della Red Bull a contattarlo per primo: "No, non li ho avvicinati io... Christian mi ha mandato un messaggio. Ho controllato con tutti i membri del mio management e nessuno ha parlato con loro [Red Bull]. Ma loro hanno provato a contattarci".

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Hamilton ha affermato che Horner ha provato a contattarlo sul suo vecchio numero di telefono e che ha visto il messaggio solo in un secondo momento, quando ormai erano passati diversi mesi: "Ho preso il mio vecchio telefono, che ho trovato a casa, con il mio vecchio numero. L'ho acceso e ovviamente mi sono arrivate centinaia di messaggi e mi sono accorto che ce n'era uno di Christian che mi chiedeva di vederci e fare due chiacchiere a fine stagione. Gli ho risposto sul mio nuovo telefono. È stato dopo un fine settimana. Ho trovato il messaggio piuttosto tardi. Era dell'inizio dell'anno. Quindi, era come se fossero passati mesi", ha spiegato il pilota della Mercedes.

Hamilton ha aggiunto che Horner non è stato chiaro sul motivo per cui i due si sarebbero dovuti incontrare, ma ha risposto al messaggio per congratularsi con la Red Bull per un 2023 sostanzialmente dominato, aggiungendo che la speranza era di vedere una Mercedes competitiva nel 2024 per sfidare il team campione del mondo in carica. Infatti, dopo un 2022 deludente, la squadra di Brackley ha iniziato l'attuale stagione accusando un distacco piuttosto importante dalla Red Bull, complice anche un concept aerodinamico che si è dimostrato inefficace. Nel corso dell'anno Hamilton ha più volte spiegato i punti deboli della W14, aggiungendo che non vede l'ora di concludere la stagione per concentrare i propri sforzi sulla W15, vettura che dovrebbe essere più vicina alle sue preferenze dopo le indicazioni suggerite nell'arco del mondiale.

A fine agosto, Hamilton ha firmato un nuovo prolungamento del contratto di due anni per rimanere nella squadra con cui ha vinto otto campionati costruttori dal suo arrivo nel 2013. Tuttavia, nonostante entrambe le parti avessero sottolineato come si sarebbe trattato di un accordo da concludere in poco tempo, le trattative sono andate avanti per settimane. "Ho detto a Toto [di voler rispondere a Horner], soprattutto quando è uscita la notizia. Inoltre, volevo che il mio team lo sapesse perché la gente pensa queste cose e non è mai una qualcosa di positivo".

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Hamilton ha affermato che qualsiasi pilota in questo momento vorrebbe guidare la Red Bull, definendo la RB19 la macchina più dominante di tutti i tempi. Tuttavia, allo stesso tempo ritiene che la soddisfazione maggiore sia quella di guidare la Mercedes per riportarla ai vertici della categoria, soprattutto dopo due anni deludenti come il 2022 e il 2023, in cui le vetture della Stella non si sono dimostrate all'altezza di giocarsi il campionato.

Chiaramente, come in ogni situazione di questo genere, vi sono state anche delle opinioni divergenti sul rapporto che si sarebbe instaurato fra i due piloti. Horner ha affermato che un arrivo di Hamilton nel team comunque non avrebbe mai funzionato, dato il suo rapporto incrinato con Verstappen dopo il mondiale 2021 ma, secondo il sette volte campione del mondo, gli scenari sono totalmente differenti: "Sarei più che felice di correre contro Max nella stessa macchina. Sarebbe fantastico. Non credo che lui voglia che io sia il suo compagno di squadra", ha spiegato Hamilton.

"Red Bull ha fatto un lavoro incredibile ed è un team incredibile, qualsiasi pilota vorrebbe guidare per un gruppo così di persone così importante, ma penso che passare da una macchina non vincente a una macchina vincente, dal mio punto di vista, non è questo il mio sogno. Il sogno è sempre quello di partire dal punto in cui siamo e arrivare a vincere, ed è per questo che sono rimasto in Mercedes", ha poi aggiunto il britannico, prima di aggiungere che, effettivamente sarebbe intrigante gareggiare con la vettura più competitiva della griglia, ma anche da un punto di vista di eredità verso questo sport, sarebbe meglio tornare in vetta con la Mercedes.

Hamilton ha poi anche valutato alcuni momenti significativi di questa stagione, sottolineando come la Stella sia sulla direzione giusta in vista del prossimo anno: "Ci sono stati alcuni momenti importanti, come la pole position a Budapest, non pensavo fosse possibile quando ho provato per la prima volta la vettura. Gli aggiornamenti che abbiamo portato ad Austin, con qualche altro giro avremmo lottato per la vittoria. Lentamente stiamo portando la vettura in una finestra più competitiva, con la monoposto che è diventata più confortevole da guidare. Ma ovviamente non è un'auto vincente ed è qualcosa che dobbiamo cambiare in vista del prossimo anno, in modo che quando inizieremo la nuova stagione non sia una replica della vettura di quest'anno. Ma sono certo che non sarà il caso".