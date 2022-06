F1 | Hamilton rassicura: "Non mi perderei mai il GP del Canada"

Lewis Hamilton è stato il pilota che ha sofferto maggiormente il porpoising in occasione del Gran Premio dell’Azerbaijan, con una Mercedes W13 che ha saltellato costantemente sul lunghissimo rettilineo di Baku.

Durante la gara il sette volte iridato a riferito più volte di avere dolori alla schiena causati proprio dai rimbalzi della Mercedes sull’asfalto, ed a fine gara, conclusa al quarto posto alle spalle di George Russell, ha ammesso di aver stretto i denti per riuscire a vedere la bandiera a scacchi.

Toto Wolff ha invitato la FIA ad intervenire per trovare una soluzione al problema per poi esprimere tutta la sua preoccupazione circa lo stato di salute di Hamilton dopo aver visto Lewis faticare ad uscire dall’abitacolo della sua monoposto a fine gara.

Wolff ha anche ammesso di temere un eventuale forfait di Lewis in Canada, ma sul suo profilo Instagram il sette volte iridato ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni confermando la propria presenza a Montreal.

“La schiena è un po' dolorante, ma non ho nulla di grave per fortuna. Mi sono sottoposto ad agopuntura e fisioterapia con Angela (Cullen, la sua fisioterapista ndr) e sto andando dal mio team per lavorare con loro”.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Dobbiamo continuare a lottare. Non c’è momento migliore di quello attuale per restare uniti. Questo weekend sarò presente, non me lo perderei per nulla al mondo. Auguro a tutti una giornata ed una settimana straordinaria”.

In questa stagione la Mercedes è stata la scuderia più in difficoltà con il porpoising. Il proiblema è emerso già nei test pre-stagionali ed è dovuto al ritorno delle monoposto ad effetto suolo.

Il tracciato di Baku ha messo in difficoltà molti piloti sia per le sconnessioni dell’asfalto che per le alte velocità che si raggiungono in rettilineo e sono state numerose le voci critiche in materia.

Lo stesso Hamilton, subito dopo la gara, ha ammesso: “Ci sono stati molti momenti in cui non sapevo se ce l’avrei fatta a causa del dolore e dello sforzo per mantenere il controllo della vettura quando questa rimbalzava”.

“Ho rischiato più volte di perdere il controllo ad alta velocità. La lotta con la macchina è stata intensa, ma negli ultimi 10 giri ho soltanto cercato di resistere e di avere pazienza”.