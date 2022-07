F1 | Hamilton: "Piccolo passo avanti, ma rimbalziamo ancora"

La classifica della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna ha regalato una sorpresa. E' vero che davanti a tutti c'è la Ferrari con Carlos Sainz, ma alle sua spalle un redivivo Lewis Hamilton ha issato la Mercedes in seconda posizione, staccata di appena 163 millesimi.

La sensazione quindi è che l'ultimo pacchetto di aggiornamenti introdotti sulla W13 stia cominciando a dare i suoi frutti, anche se per esempio la vettura gemella di George Russell si trova solamente in ottava posizione, sette decimi più indietro. Alla fine, dunque, a fare la differenza potrebbe anche essere l'enorme feeling che lega il sette volte iridato alla pista di casa, che ha ammesso di essersi goduto anche in una FP1 resa quasi inutile dalla pioggia caduta solamente in alcuni tratti.

"E' stata una buona giornata, anche se avrei voluto girare di più nella FP1. Silverstone è una pista speciale: può piovere su una curva o su metà del tracciato, mentre altrove c'è completamente asciutto. Oggi era bagnato alle curve sei e sette e un po' fino alla nove, ma per il resto c'era asciutto. Era difficile quindi proseguire con le intermedie, perché si distruggevano, e poi era troppo bagnato per uscire con le slick. Ma siamo riusciti comunque a girare abbastanza, perché ho fatto circa dieci giri e non credo che ci siano riusciti molti altri", ha detto Hamilton riguardo alla prima sessione.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Tuttavia, Lewis non sembra aver dato troppo peso alla prestazione della seconda sessione, spiegando che ci sono ancora dei problemi da risolvere: "Mi sono sentito abbastanza bene. La macchina rimbalza ancora un po', non necessariamente in rettilineo, ma anche nelle curve, quindi è abbastanza dura. Non fisicamente, ma per la macchina, sulle gomme e su tutto il resto. Quindi abbiamo ancora del lavoro da fare, anche se sembra che abbiamo fatto un piccolo passo avanti".

Poi è entrato un pochino di più nello specifico di questi problemi, aggiungendo però che Silverstone rimane sempre una pista molto piacevole: "Le caratteristiche di guida ed il porpoising che abbiamo riscontrato sono in gran parte dovuti alla rigidità della vettura. Quindi non è la stessa cosa, ma ci si diverte comunque a percorrere Maggotts e Becketts, e a provare a fare la 9 in pieno. La curva 1 è fantastica, ma Maggotts e Becketts sono sempre le mie preferite".

Prima di sbilanciarsi sul nuovo pacchetto, infine, vuole ancora valutare come proseguirà il weekend, perché questa è una pista molto diversa da Montreal, quindi è difficile fare un confronto diretto: "L'aggiornamento non aveva niente a che fare con la guida, ma con la downforce, quindi è stato difficile percepire la differenza, perché si tratta di due piste molto diverse. Non ho avuto modo di sentire la macchina in Canada, ma questa pista è molto più scorrevole, più simile a Barcellona. E' ancora emozionante guidare qui, anche se stiamo lottando un po' con la macchina. Il nostro passo sui long run non è buono come quelli dei migliori, ma non siamo lontani".