F1 | Hamilton: "Mai aspettato le scuse della Federazione"

La scorsa settimana la FIA ha pubblicato il report relativo al controverso finale di stagione di Abu Dhabi nel quale sono state spiegate tutte le circostanze che hanno portato al caotico ultimo giro di gara dove Max Verstappen ha sopravanzato Lewis Hamilton per laurearsi campione del mondo.

Nell’indagine della Federazione è stato citato l’errore umano commesso da Michael Masi, ma le decisioni dell’australiano, sempre secondo la FIA, sono state prese in buona fede per cercare di concludere la gara in regime di bandiera verde. Inoltre la Federazione ha riconosciuto l’enorme pressione cui era sottoposto Masi.

La delusione per la vittoria sfumata all’ultimo giro ha spinto Lewis Hamilton ad un lungo silenzio social dopo la fine della stagione. Il pilota della Mercdes, che lo scorso fine settimana ha concluso in terza posizione il GP del Bahrain, ha spiegato di non aver ancora letto con attenzione il report e di non aspettarsi alcuna scusa per quanto accaduto ad Abu Dhabi.

Lewis Hamilton, Mercedes, secondo classificato, Max Verstappen, Red Bull Racing, primo classificato, si congratulano a vicenda sul podio Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Forse lo leggerò dopo questo weekend (in Bahrain ndr.). Non mi aspetto delle scuse e non è qualcosa che mi interessa. Adesso sappiamo cosa è accaduto, ma il fatto che ci sia questa trasparenza, che si sia ammesso un errore umano, credo sia qualcosa di positivo. Purtroppo, però, non possiamo tornare indietro e cambiare il passato”.

“Al momento sono concentrato su quello che posso fare adesso. Voglio impegnarmi col team per migliorare la vettura. Ci aspetta un po' di lavoro da fare”.

Nelle settimane precedenti alla pubblicazione del report, Hamilton aveva chiesto che il documento fosse reso pubblico in modo che i fan potessero avere una piena consapevolezza di quanto successo ad Abu Dhabi.

La FIA ha già adottato una serie di cambiamenti dopo il caos dell’ultima gara, inclusa l’introduzione di due direttori di gara che si alterneranno nel ruolo e che saranno supportato da un vice direttore, un consulente senior e dalla race control room.

Toto Wolff ha apprezzato queste novità messe in campo dalla FIA sottolineando come sia stato fatto un grande progresso rispetto al passato.

“A prescindere dalla completezza o meno del report, credo che abbia rappresentato un buon passo avanti in termini di governance. L’aver sottolineato come sia stato commesso un errore umano, ed il riconoscimento di questo errore, è importante. Adesso, però, bisogna chiudere questo capitolo”.

“Sinceramente non ho più pensato a quanto accaduto ad Abu Dhabi da quando la nostra monoposto ha dimostrato di non essere competitiva”.