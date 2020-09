Hamilton: nessun provvedimento, pole salva

Sarebbe stata un’ingiustizia togliere la pole di Lewis Hamilton nel GP di Russia. L’esa-campione quella partenza al palo l’ha conquistata con la determinazione del grande campione che sa guidare oltre i guai e i problemi, come solo i fuoriclasse sono in grado di fare, per cui nessuno ha avuto da obiettare quando il collegio dei commissari sportivi che non ci sarebbe stato alcun provvedimento nei confronti del pilota britannico.

Lewis era finito sotto investigazione per un lungo in curva 2 alle 15,04 rientrando in pista senza rispettare le norme scritte nelle note dell’evento allegate al regolamento particolare di gara.

Il pilota Mercedes ha ammesso di essere consapevole che quella infrazione in gara sarebbe costata una penalità di cinque secondi, ma i commissari sportivi capeggiati dall’ex pilota Mika Salo, hanno deciso il non luogo a procedere perché Hamilton non aveva tratto alcun vantaggio dalla manovra.

Per adottare la decisione il collegio degli sportivi ha fatto riferimento ai precedenti che si rifanno al GP di Spagna 2018 e al GP del Canada 2019 per episodi simili che sono finiti allo stesso modo. Alla fine giusto così…