F1 | Hamilton: "Nel 2022 perdemmo 90 punti di carico per il bouncing"

Mercedes è partita nella stagione 2024 da terza forza alle spalle dell'ancora imprendibile Red Bull Racing, ma anche della Ferrari, team con cui pochi mesi fa ha lottato per spuntarla e chiudere al secondo posto nel Costruttori. Obiettivo, per altro, conseguito.

Dopo le prime due uscite stagionali, Lewis Hamilton si è sbilanciato, affermando come la W15 sia addirittura una macchina "straordinaria". A suo avviso Mercedes non è ancora riuscita a sfruttare il suo massimo potenziale per errori di messa a punto, dunque errori proprio della squadra nel mettere a terra la vettura.

"Penso che abbiamo una macchina straordinaria, con un grande potenziale. Credo che al momento non l'abbiamo ancora sfruttato al massimo a causa di errori di messa a punto, e ovviamente non siamo soddisfatti delle prestazioni nelle prime due gare. Ma credo che ci sia ancora molto potenziale che non abbiamo ancora sfruttato. Quindi è su questo che tutti si concentrano, cercando di capire la macchina. E speriamo che questo fine settimana sia un passo avanti. La quantità di lavoro svolto è enorme, tutti hanno la testa bassa per i numeri. Mi sento positivo per questo fine settimana. Abbiamo avuto due gare non proprio eccezionali, ma la strada è ancora lunga".

Hamilton, guardando al passato, ha indicato nel 2009 l'anno in cui era partito sapendo sin dall'inizio di non avere alcuna chance di vittoria. Questo fa capire come la W15 goda a oggi di buona considerazione, anche se il vantaggio prestazionale di Red Bull - ma anche di Ferrari - nei confronti delle Frecce nero-argento sia considerevole.

"il 2009 è stata probabilmente l'ultima volta in cui ho dovuto fare i conti con una macchina davvero difficile sin dall'inizio. Sapevamo che all'inizio non era un'auto particolarmente buona. Ma sapevamo cos'era. Avevano progettato la vettura con troppo poca deportanza e avevano fissato obiettivi troppo bassi. Ma in questo periodo, voglio dire, è stato davvero interessante vedere gli strumenti che il team ha dovuto sviluppare per comprendere le strutture di flusso sotto il fondo. Molto più tecnici e complessi rispetto alla precedente generazione di auto".

Frederik Vesti, Mercedes W13 Foto di: Michael Potts / Motorsport Images

"Quando si vedono le immagini che sono in grado di creare ora, si può vedere dove vanno le strutture di flusso. E poi c'è la correlazione tra la galleria del vento e la CFD, con la pista vera e propria per le diverse superfici che stiamo percorrendo. È piuttosto interessante da vedere e si capisce perché è così difficile farlo funzionare. E poi ci sono le rigidità: la rigidità degli pneumatici, la rigidità delle sospensioni, il rollio, tutte queste cose diverse, l'altezza, tutte queste posizioni diverse in cui si mette la macchina, l'imbardata e tutte queste cose diverse".

Mercedes è ancora al lavoro per trovare la quadra di una monoposto che ha cambiato filosofia rispetto al concetto introdotto nel 2022, l'ormai celebre e nefasto "size zero" delle pance, che ha fatto crollare le speranze di riscatto del team e di Lewis dopo aver perso il titolo Piloti 2021 all'ultimo giro. Hamilton ha svelato quanto carico fu costretta a perdere la Mercedes per far fronte al bouncing che l'aveva colpita dall'inizio del 2022.

"Penso che stiamo lavorando costantemente, affrontando una battaglia in salita. Le Red Bull hanno risolto il problema fin dal primo test in Bahrain l'anno scorso. Sono riusciti a risolvere il problema e poi, una volta risolto, si è potuto costruire da quel momento in poi. È quello che abbiamo fatto noi: nella prima gara del 2022 abbiamo dovuto togliere qualcosa come 90 punti di deportanza dalla vettura. Quindi avevamo la deportanza, ma non potevamo sfruttarla perché la macchina rimbalzava".

"Abbiamo quindi perso un'enorme quantità di prestazioni e abbiamo cercato, ogni volta che ne aggiungevamo o cercavamo di aggiungerne di nuova, di farla rimbalzare di nuovo. Quindi, ogni volta che facevamo uno o due passi avanti, ne faceva cinque indietro. Perciò è stato estremamente frustrante, credo, per gli ingegneri. Ma credo che l'aspetto stimolante sia che non si sono arresi. Continuano a presentarsi ogni giorno e a dare il meglio di sé, e questo è tutto ciò che si può chiedere".