F1 | Hamilton-Mercedes: il rinnovo discusso nella pausa invernale

Lewis Hamilton non lascia. Anzi, vuole raddoppiare. L'attuale contratto del 7 volte iridato che lo lega alla Mercedes è valido sino al termine della prossima stagione, ma lui pensa già di volerlo allungare: la sua permanenza nel Circus iridato dovrebbe avere ancora vita lunga.

A un gruppo di testate giornalistiche, tra cui Motorsport.com, Hamilton ha dichiarato: "Faremo un altro accordo. Ci siederemo e ne discuteremo dei prossimi 2 mesi, direi".

Nel fine settimana del Gran Premio del Messico, terzultimo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1, sono arrivate anche le parole importanti di Toto Wolff. Il team principal della Mercedes ha sottolineato come la squadra non stia cercando nessun altro e che l'attuale sedile di Lewis sia ancora suo al 100%.

Tuttavia il manager austriaco ha anche ritenuto che non vi fosse alcuna fretta di sistemare le cose nell'immediatezza e che sarebbe stato più facile sistemare le cose, comprese le responsabilità più ampie per il pilota che vanno oltre la semplice guida, una volta terminata la stagione.

"Non abbiamo ancora iniziato a parlare con Lewis", ha ammeso Wolff. "Vogliamo assolutamente finire la stagione e poi trovare un po' di tempo, della tranquillità nel corso dell'inverno, come abbiamo fatto l'ultima volta, e iniziare a trattare nel corso della pausa invernale".

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ora Lewis è per noi molto più di un pilota. Anche se non stiamo parlando di un ragazzo a fine carriera, è importante parlare anche del suo ruolo di ambasciatore della Mercedes e dei numerosi sponsor che abbiamo. Ma anche dell'impatto che può avere sul nostro pubblico".

E' un fatto acclarato come Hamilton, nel corso della sua carriera in Formula 1, abbia sempre corso con un motore Mercedes. Sin dal 2007 - anno d'esordio con la McLaren - arrivando al 2022 ha avuto a disposizione "cuori" endotermici e ibridi realizzati dalla Mercedes. Lui, per altro, non ha alcuna voglia di cambiare costruttore. Partendo da queste basi, l'accordo tra le parti dovrebbe essere una formalità.

"Il mio obiettivo è continuare a correre con la Mercedes. Sono con Mercedes da quando avevo 13 anni. E' davvero la mia famiglia. Mercedes-Benz è la mia famiglia. Mi sono stati vicini nella buona e nella cattiva sorte, mi sono stati vicini quando sono stato espulso da scuola, sono rimasti con me durante tutto quello che è successo nel 2020, sono rimasti con me quando ho fatto errori e quando la stampa ha scritto stronzate. Sono rimasti con me negli alti e nei bassi".

"Credo davvero in questo marchio, credo nelle persone che fanno parte dell'organizzazione. E voglio essere il miglior compagno di squadra possibile per loro, perché penso che possiamo rendere il marchio ancora migliore: più accessibile e più forte di quanto non lo sia ora. E credo di poter essere parte integrante di tutto ciò".