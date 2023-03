F1 | Hamilton: "Mercedes è la mia famiglia, non vado da nessuna parte"

Lewis Hamilton crede che la Mercedes tornerà a vincere, ma quando lo farà la Red Bull avrà già preso il largo nelle classifiche di campionato. Il sette volte campione del mondo è diretto, non cerca giri di parole, e descrive una squadra cosciente di essere nuovamente davanti ad una montagna da scalare.

Sul ‘fantamercato’, secondo il quale sarebbe interessato ad un passaggio in Ferrari già nel 2024, Hamilton è categorico: la Mercedes è la sua famiglia, e li resterà fino al termine della carriera. Lewis vuole però tornare a vincere (l’ultima volta lo fece proprio a Jeddah nel 2021) e la pausa inizia ad essere troppo lunga. Ha parlato di scelte ‘coraggiose’, che la squadra ha già preso nella speranza di poter agganciare la Red Bull nella seconda parte di stagione.

Ti senti più vicino alle prime posizioni rispetto all'anno scorso?

“No”.

Credi che il divario è maggiore?

“Sì”.

Dove state pagando maggiormente rispetto alla Red Bull?

“Non sui rettilinei. L'anno scorso avevamo molto drag e spesso dovevamo utilizzare un'ala molto grande, però nei tratti guidati non andavamo male, mentre quest'anno il problema è principalmente in curva. Le Red Bull hanno un retrotreno incredibile, credo che in gara (a Sakhir) non stessero spingendo al massimo, e temo che siano molto più veloci di quanto hanno fatto vedere. Ma anche per quanto abbiamo visto, beh…noi in alcune fasi di gara siamo stati un secondo e mezzo più lenti”.

Dalla tua analisi si può dedurre che tu abbia rivisto i tuoi obiettivi stagionali. È così?

“Quando ho guidato l'auto per la prima volta mi sono fatto subito un’idea, e successivamente chilometro dopo chilometro ho compreso le sfide che dovremo affrontare. Come squadra in questo momento abbiamo un approccio simile a quello dell’anno scorso, stiamo lavorando il più duramente possibile, rimanendo uniti e cercando di restare positivi, perché si subisce sempre uno shock quando si scopre che la macchina non è dove si pensava che fosse. Ho fiducia al 100%, tutti stanno solo facendo il loro lavoro, e sono convinto che non si perde all'improvviso la capacità di costruire ottime monoposto”.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Queste situazioni rischiano di avere un impatto sulle motivazioni?

“No, da parte mia si tratta solo di reindirizzare le energie. Mi preparo sempre per vincere un campionato del mondo, poi se mi rendo conto che non sarà possibile, non è che mollo tutto, continuo a fare ciò che faccio sempre guardando nuovi obiettivi. Sappiamo che oggi non possiamo vincere, per riuscirci avremmo bisogno che le Red Bull non finiscano la gara, che le Ferrari che non finiscano la gara, e forse anche che le Aston non finiscano la gara, e questo vuol dire che non siamo in grado di confrontarci con loro. Ma nessuno in questa squadra ha mai scansato una sfida, ed anche se preferiremmo di gran lunga essere davanti, sappiamo cosa ci attende e cosa dobbiamo fare".

Hai detto che la squadra non ti ha ascoltato in merito ad alcune considerazioni fatte lo scorso anno. Cosa intendevi con questo?

“Col senno di poi, non è stata una frase felice, ci sono momenti in cui non sei d'accordo con alcuni membri del team, ma ciò che conta di più è continuare a comunicare, continuare a lavorare e farlo tutti insieme. Ho ancora fiducia al 100% in questa squadra”.

Hai valutato o solo pensato alla possibilità di parlare con altre squadre?

“La Mercedes è la mia famiglia, sono qui da molto tempo e non ho intenzione di andare da nessun'altra parte. Poi ci sono momenti in cui bisogna fare quadrato e andare avanti per risolvere i problemi, che oggi vuol dire prendere alcune decisioni coraggiose per provare a colmare il divario nei confronti della Red Bull, altrimenti prenderanno il largo a meno che la Ferrari non li fermi. Si spera che a un certo punto durante l'anno riusciremo a colmare il divario, ma a quel punto sarà probabilmente troppo tardi per lottare per il mondiale”.

Sono state prese decisioni ‘coraggiose’ dopo il Bahrain?

“Si, ci stimo lavorando”.

Lewis Hamilton Photo by: Monster Energy

Siete passati rapidamente dall'ottimismo alla presa di coscienza che servono cambiamenti. Il team sapeva che stava puntando ancora su un concetto di monoposto rischioso?

“C’era ottimismo, e per questo è stato un po' uno shock quando ci siamo accorti che non eravamo dove pensavamo di essere. Ora posso dire che una prima idea ce la siamo fatta nel momento in cui abbiamo visto la macchina per la prima volta, ed in effetti era così diversa rispetto a quelle dei nostri avversari. Speriamo di trasformarla in un'auto vincente prima o poi”.

Su questa pista hai vinto la tua ultima gara nel 2021. Avresti mai immaginato una pausa così lunga? Credi che tornerai a vincere una gara?

“Sì, vincerò ancora, ci vorrà solo un po' di tempo. Ovviamente nel 2021 qui eravamo tutti concentrati per provare a vincere un altro campionato del mondo, e personalmente non pensavo di certo che per la vittoria successiva avrei dovuto attendere molto tempo. Ma ciò che conta non è come cadi, bensì come ti rialzi, come affronti le difficoltà, come continui a rimanere positivo e ad affrontare i problemi. È lì che entra la mia energia ed è lì che si concentra ogni singola persona del team”.

Cosa ne pensi del ritorno in Arabia Saudita dopo il 2022?

“Non voglio dire molto, a parte che non vedo l'ora di salire in macchina. La pista è davvero fantastica e cercherò di capire a cosa potremo puntare questo weekend. Per il resto non voglio commentare, spero che tutti possano trascorrere un weekend sicuro e speriamo di tornare a casa senza problemi”.

Hai mai pensato di disertare questa gara?

“Se lo facessi la Formula 1 continuerebbe comunque senza di me. Quando sono in posti con problemi di diritti umani come questo, ciò che cerco di fare è imparare il più possibile. Credo che lo sport abbia il dovere di sollevare consapevolezza e di lasciare un impatto positivo. Ma personalmente credo che si possa fare di più”.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images