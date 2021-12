F1 | Hamilton insignito del cavalierato al castello dei Windsor

Alla fine dello scorso anno Lewis Hamilton, 7 volte campione del mondo di Formula 1, era stato insignito del cavalierato nel Queen's New Year's Honours, diventando così Sir Lewis Hamilton. Oggi, invece, è stato formalmente nominato cavaliere dal principe Carlo in una cerimonia che ha avuto luogo al castello di Windsor.

Si tratta di un'uscita importante per Lewis. Non solo perché è diventato formalmente Sir, ma anche perché si è trattato della prima dopo il gran finale della stagione e del Mondiale 2021 avvenuta domenica scorsa a Yas Marina, sede del Gran Premio di Abu Dhabi in cui Lewis è stato battuto da Max Verstappen.

Le ultime immagini di Lewis, al di là di quelle formali sul podio in cui ha ricevuto la coppa per la seconda posizione, sono quelle che lo hanno visto protagonista di un gesto molto sportivo. Il 7 volte iridato, appena perso l'ottavo iride che sembrava ormai nelle sue mani, era andato a complimentarsi con il nuovo campione del mondo, Max Verstappen.

Da quel momento in poi, il pilota della Mercedes non aveva più fatto alcuna apparizione pubblica, non prendendo parte nemmeno ai test di Yas Marina attualmente in svolgimento con mule car preparate per girare in pista con le nuove gomme Pirelli 2022 da 18 pollici.

La prossima uscita di Hamilton dovrebbe avvenire domani sera, al gala di fine stagione della FIA che si terrà a Parigi. Il britannico ritirerà la coppa per il secondo classificato nel Mondiale 2021 di Formula 1, mentre la Mercedes sta ancora valutando se fare o meno appello proprio alla Federazione dopo i due respinti dal collegio dei commissari sportivi del Gran Premio di Abu Dhabi domenica scorsa.

Lewis Hamilton è il terzo campione del mondo di F1 a ricevere il cavalierato dopo Sir Jack Brabham - insignito del titolo nell'ormai lontano 1978 - e Sir Jackie Stewart (2001). Il titolo di Sir è stato riconosciuto anche ad altre personalità della Formula 1 quali Stirling Moss, Patrick Head e Frank Williams, quest'ultimo recentemente scomparso e ricordato dal suo ex team tramite diverse iniziative.

Lewis Hamilton, Mercedes, insignito del cavalierato