F1 | Hamilton indietro: ha sbagliato il settaggio della power unit

Prosegue il periodo non esaltante di Lewis Hamilton. Nelle qualifiche disputate ieri a Monte Carlo il sette volte campione del mondo non è andato oltre l’ottava posizione, preceduto da Fernando Alonso e George Russell, risultato alla fine quattro decimi più veloce del compagno di squadra.

Hamilton ha avuto da recriminare per la bandiera rossa finale che non gli ha permesso di completare l’ultimi giro lanciato, ma Lewis (mandato in pista a cinque minuti dalla bandiera a scacchi) ha avuto in realtà un giro a disposizione per sfruttare la gomma nuova.

Lewis Hamilton, arriva nel paddock di Monte Carlo in moto Photo by: Erik Junius

In quel giro, però, Hamilton ha presto alzato il piede, ed il motivo lo ha spiegato lui stesso: “Ho sbagliato il settaggio della modalità di utilizzo della power unit – ha rivelato Lewis – avrei dovuto far meglio, quindi è colpa mia”.

La sesta posizione di Russell ha consolato in parte la squadra, ma gli oltre sette decimi che hanno separato il pilota inglese dal poleman Leclerc hanno ridimensionato molto le ambizioni della Mercedes. La W13 ‘rivisitata’ che ha esordito a Barcellona non ha trovato un gran feeling con la pista monegasca, e la velocità di percorrenza delle curve lente non è stata all’altezza di Red Bull e Mercedes e in diversi casi anche di McLaren.

Toto Wolff ha parlato di una macchina troppo rigida per le caratteristiche del Principato, sottolineando che, come a Barcellona, la monoposto si comporterà meglio in gara, ma a Monaco non è garanzia di rimonta.

Gli ingegneri hanno utilizzato il lavoro tra venerdì e sabato anche per prove con cambi drastici di setup, necessari per raccogliere dati sul comportamento della vettura dopo gli aggiornamenti portati in pista la scorsa settimana a Montmelò.