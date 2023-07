F1 | Hamilton in pole: "Sensazione fantastica, ho dato tutto"

L’Hungaroring è quasi una sorta di secondo tracciato di casa per Lewis Hamilton, che sulla pista ungherese ha spesso dimostrato di saper fare la differenza raccogliendo numerosi successi. Fino a questo appuntamento, solo un pilota era stato in grado di rompere l’egemonia Red Bull in qualifica, quel Charles Leclerc che a Baku era riuscito a strappare la pole dalle mani della squadra di Milton Keynes.

A questa breve lista oggi si aggiunge un altro nome, quello del sette volte campione del mondo, capace di battere Max Verstappen per soli tre millesimi in una sfida che si è risolta solo nell’ultimo tentativo. Se sarà così anche sulla lunga distanza sarà solo il tempo a dirlo ma, per ora, il portacolori della Mercedes si gode il momento, con un visto entusiasmo avvertito anche nel team radio al termine delle qualifiche: “Ho perso la voce per quanto ho urlato in macchina!”, ha detto scherzando l’inglese nelle interviste.

Sulla stessa pista dove nella scorsa stagione George Russell riuscì a piazzare la W13 davanti a tutti sul giro secco, anche quest’anno Mercedes riesce a imporsi ripetendo la storia. Un risultato che Hamilton attendeva da tempo, da oltre un anno e mezzo, oggi visto come una sorta di liberazione: “È stato un anno e mezzo molto complesso. È fantastico, ringrazio tutto il team perché ha lavorato duramente e riuscire a ottenere la pole qui è come se fosse la prima volta. E un ringraziamento va anche al pubblico, ogni anno è fantastico”.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Tra alti e bassi, la W14 ha dato dimostrazione di avere i suoi picchi. L’Hungaroring presenta caratteristiche particolari, per cui è vero che la fase di trazione può fare la differenza, specie con temperature molto alte in modalità gara, ma allo stesso modo non bisogna dimenticare che si tratta di una pista molto scorrevole, ricco di curve in successione, dove avere un buon anteriore può aitare a fare la differenza. Nel complesso, oggi la monoposto di Brackley ha mostrato un buon bilanciamento, aspetto che ha permesso all’inglese di trovare quel pizzico di fiducia in più per dare l’assalto alla pole nell’ultimo tentativo.

“È stata una pole inaspettata, ma nell’ultimo run ho dato tutto. È stata una grande sfida per ogni persona all’interno del team, su una strada piena di alti e bassi, come sulle montagne rosse, ma non abbiamo mai perso la fiducia. Siamo rimasti uniti, ci siamo concentrati su come mettere la vettura sulla giusta direzione. Oggi perdevamo tempo in curva 4 e 11 rispetto agli avversari, ma alla fine ho dato tutto sperando che la vettura rimanesse in pista. È stato difficile e lo sarà ancora in futuro, ma credo dimostri che siamo sulla giusta direzione. Dobbiamo continuare a spingere”, ha aggiunto il sette volte campione del mondo.

Tra le novità del weekend c’è senza ombra di dubbio il nuovo format, il quale ha fatto sì che in qualifica i piloti fossero costretti a utilizzare tutte e tre le mescole a disposizione. Ciò ha fatto sì che diventasse ancor più cruciale riuscire a trovare un buon bilanciamento su tutti i compound, aspetto che, invece, altre squadre hanno pagato con l’eliminazione in Q2: “Sicuramente c’era una grande differenza in termini di bilanciamento, ma in generale su tutte le mescole mi sentivo a mio agio. Alla fine la gomma soft sembrava fantastica. È interessante come si debba preparare la gomma e oggi abbiamo trovato un buon bilanciamento, quindi i complimenti vanno al team che ha fatto un ottimo lavoro”.

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Penso che domani cercheremo di dare tutto. Sarà difficile battere i nostri rivali. Lando ha fatto un ottimo lavoro, è bello anche vedere McLaren tornata in cima, mentre Max lo conosciamo, sappiamo che è sempre lì”.

Nella giornata di ieri, Hamilton aveva espresso anche un punto di vista piuttosto critico sul nuovo format, sottolineando soprattutto come le limitazioni in termini di set a disposizione aveva fatto sì che i piloti fossero costretti a completare un minor numero di giri per conservare i treni di gomme in vista della qualifica e della gara. Un argomento ribadito anche oggi: “Non direi che si tratta di una critica, ma solo di un punto di vista. Penso che tutte queste persone fantastiche si presentino il venerdì e vogliano vedere le auto che corrono e noi abbiamo meno gomme del normale, ma quelle da bagnato. Ci sono molti pneumatici da bagnato che vengono buttati via durante il fine settimana. È per questo che dobbiamo capire come migliorare la situazione piuttosto che ridurre lo spettacolo per i fan.”