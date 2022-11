F1 | Hamilton: "Ho perso la gara per il contatto con Max"

La paura della Mercedes di finire la stagione con zero vittorie è stata spazzata via in maniera decisa in Brasile. Sul tracciato di San Paolo le Frecce d’argento sono tornate a brillare ed hanno ottenuto una doppietta di peso.

George Russell ha messo la ciliegina sulla torta alla sua prima stagione con il team della Stella conquistando la prima vittoria in carriera in Formula 1, mentre Lewis Hamilton si è dovuto accontentare di vedere il giovane compagno di squadra celebrare il successo transitando sotto la bandiera a scacchi in seconda posizione.

Chi si aspettava di vedere un Lewis deluso a fine gara sarà rimasto sorpreso. Nonostante quest’anno il sette volte iridato non sia mai salito sul gradino più alto del podio, Hamilton ha celebrato con sorrisi ed abbracci Russell entrato nel club dei vincitori di un GP.

“Devo fare le mie congratulazioni a George, ha fatto una weekend fantastico sia in qualifica che nella Sprint che oggi. Merita questa vittoria ampiamente” ha dichiarato Lewis al termine di una gara ricca di colpi di scena.

Uno dei momenti che ha appassionato il pubblico a casa si è verificato al settimo giro, subito dopo il termine della neutralizzazione con safety car.

Quando la bandiera verde è tornata a sventolare, Hamilton non è riuscito a tenere la scia di Russell ed è stato insidiato da Max Verstappen.

Subito sono tornate in mente le immagini della scorsa stagione quando i due non si sono risparmiati nei duelli ruota a ruota ed anche oggi la rivalità tra il pilota della Mercedes e quello della Red Bull ha raggiunto l’apice.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, si scontra con Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Max, dopo aver preso la scia della monoposto numero 44, ha cercato il sorpasso all’esterno della prima curva. Lewis ha allargato la traiettoria costringendo l’olandese ad andare sul cordolo, ma Verstappen non ha alzato il piede ed ha cercato ugualmente di infilare l’inglese finendo col colpire con l’anteriore sinistra la Mercedes di Hamilton.

Ad avere la peggio è stato Verstappen, costretto a tornare ai box per cambiare l’ala danneggiata e poi penalizzato dalla direzione gara con 5’’ di penalità, mentre Hamilton è andato nella via di fuga in asfalto perdendo contatto da Russell.

“Cosa posso dire…. È Max! Sono contento di essere riuscito a rimontare dopo l’incidente, ma ho perso la gara per quel contatto”.

Nonostante la delusione per la prima vittoria in stagione che continua a sfuggire, Lewis ha mostrato il volto migliore ribadendo tutta la soddisfazione per una doppietta che ad inizio anno sembrava un obiettivo impossibile da raggiungere.

“Sono fiero del team. È un risultato incredibile. Abbiamo lavorato duramente per arrivare ad una vittoria ed abbiamo ottenuto una doppietta”.