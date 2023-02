F1 | Hamilton: "Forse non saremo i migliori all'inizio"

Il numero zero accanto al dato di vittorie nella stagione 2022 di Lewis Hamilton dice tutto sulle difficoltà avute a causa di un progetto, quello della W13, rivelatosi inadeguato per le aspirazioni del team di Brackley.

Oggi Mercedes ha svelato la W14, facendo scalpore perché il concetto di pance "size zero" è rimasto ben presente. Lewis Hamilton, a margine della presentazione della nuova monoposto, si è concesso ai microfoni della stampa, tra cui Motorsport.com, dando un quadro delle sue ambizioni, le sue aspettative e i suoi obiettivi per la nuova stagione di Formula 1.

Lewis, come ti senti? Sei rimasto ottimista come lo scorso anno sebbene tu sia reduce da una stagione molto difficile?

"Mi sento diverso! Decisamente diverso. Ho fatto una bella pausa e un bel viaggio con la mia famiglia e grazie a questo periodo di riposo mi sento molto rinvigorito.. È un giorno davvero emozionante, ovviamente, vedere la macchina messa a punto la scorsa settimana e poterla guidare di nuovo questa settimana per la prima volta. Penso... Sì, non direi che sono ottimista come lo ero l'anno scorso. Direi che sono più cauto. So che qualsiasi cosa dovremo affrontare, abbiamo la squadra migliore per affrontare qualsiasi cosa. Speriamo di partire con il piede giusto, ma non è sempre così. E credo che l'anno scorso abbiamo dimostrato che, qualsiasi cosa ci si presenti davanti, siamo in grado di recuperare. Quindi, è quello che cercheremo di fare quest'anno".

Sei alla tua 17esima stagione in Formula 1 e sei uno dei due piloti più vincenti della storia. Hai sempre la stessa passione per questo sport?

"Sì, decisamente. Non direi che sia stato così in ogni singola stagione. Ma, come ho detto, ho avuto una grande pausa e non riesco a ricordare l'ultima volta che mi sono sentito così eccitato di salire in macchina, anche solo per fare dei test. Prima di oggi ho già fatto due giorni di test, cosa che non faccio mai. Per di più con i pneumatici! Sì, sono emozionato anch'io... mi sento rinvigorito, davvero entusiasta di lavorare con la squadra. È stato bello vedere quanto tutti siano concentrati e carichi. È stato... Ovviamente ho visto la macchina nella galleria del vento a dicembre e questa settimana è stata la settimana più emozionante, quando hai visto tutti questi pezzi riunirsi e la macchina sembra più snella. Si vede che è un'evoluzione. Quando si tiene la riunione con 40-50 ingegneri - e ti spiegano cosa hanno fatto, perché l'hanno fatto e cosa speriamo di ottenere, è come se fosse Natale. Si aspetta solo di poter aprire il regalo ed entrare. Ed è un'altra stagione. Fisicamente mi sento bene. Mi sono concentrato molto sul tentativo di alzare il livello in quell'area. Sarà una sfida: è per questo che vivo".

Perché ti trovi così bene in Brasile?

"È la gente. È l'energia della cultura, è la musica, sono i colori, è il clima, è la presenza di Ayrton. È sempre stato un posto bellissimo, ma credo di essere cresciuto molto con la gente del posto. E il sostegno, non ho mai sentito così tanto sostegno quando sono stato lì e lo apprezzo molto. E questa volontà di successo, questa volontà di vincere... Quando vai al tuo Gran Premio di casa, per esempio, è più forte perché sai quanto sostegno hai, sai quanto è importante per tutti. E credo di averlo sentito anche in Brasile, sapendo quanto è stato importante per loro, soprattutto nel momento difficile che hanno passato con la pandemia e tutto il resto. Sì, abbiamo affrontato il viaggio insieme.

Qual è l'obiettivo per la tua stagione? Lottare con la Red Bull? Se lotterai per il titolo, questo avrà influenze sul tuo futuro?

"Beh, innanzitutto... l'ho detto e ridetto, ma per me questa è una famiglia, quindi non è una coincidenza che abbiamo vinto campionati del mondo in passato: non è che all'improvviso si perde la capacità di farlo. Ho la massima fiducia in tutte le persone che mi circondano. Il posto è in continua espansione, la fabbrica è sempre più grande, ci sono sempre più reparti e sempre più persone che si aggiungono. Perciò, è sempre difficile tenere il passo con tutto questo. Ma quando mi siedo nell'ufficio in cui vengo da ormai 11 anni e diciamo tutti: "Accidenti, è passato tanto tempo!", tutti sono ancora entusiasti di lavorare insieme. Non ci si sente vecchi, ci si sente ancora freschi. Le conversazioni che abbiamo avuto, credo che l'anno scorso... ero ottimista perché loro lo erano. Erano molto... c'erano grandi aggiornamenti in arrivo e io pensavo: "Bene, stiamo per colpire duro!". Ma, ovviamente, è stato uno shock per tutti noi quello che è successo con la macchina dello scorso anni. Quindi, credo che quest'anno tutti siano molto più concentrati. Abbiamo un approccio più consapevole: "Forse non saremo i più veloci in partenza, ma abbiamo il potenziale per chiudere. Speriamo di essere vicini e di avere il potenziale per colmare il divario all'inizio della stagione".

Mercedes W14, dettaglio tecnico Photo by: Mercedes AMG

Come ti sei allenato nel corso dell'inverno?

"In genere sto lontano dalla guida. Pratico molti altri sport. Gioco a squash e faccio spesso surf. Quindi nuoto molto. E continuo a correre perché fa parte dello stile di vita che ho scelto. È uno stile di vita sano, che consiste nel correre. Mi sono allenata anche il giorno di Natale, correndo in montagna. Quindi è qualcosa a cui mi sono adattato nel tempo, piuttosto che fare una pausa troppo lunga. E credo che abbia funzionato abbastanza bene. Quindi sono salito in macchina, ho fatto 160 giri, credo, a Jerez e mi sono sentito benissimo. Come sempre, dopo il primo giorno di corsa la nuca è sempre una parte dolorante. Poi ci si abitua. Quindi sono sicuro che dopo i primi giorni di corsa il corpo si stia ancora abituando alle forze, visto che quest'anno la macchina dovrebbe essere più veloce. Sì, ma non bisogna mai distogliere lo sguardo dall'obiettivo, ma cercare di godersi il tempo e di essere presenti con il gruppo con cui si è in gara".

È scontato che firmerai un nuovo contratto con Mercedes o si baserà sulle prestazioni della squadra?

"No, non sento di aver bisogno che mi dimostrino che abbiamo dimostrato più volte nel corso degli anni che siamo forti in profondità, che abbiamo ancora tutti questi individui di incredibile talento all'interno della squadra. Come ho detto, non si perde questa capacità. Continuiamo a cercare di migliorare i nostri processi, continuiamo a cercare di essere più intelligenti nell'approccio alle cose. E senza comunicazione. Credo che questa sia la migliore armonia all'interno della squadra che abbia mai visto in tutti questi anni. E come ho detto, abbiamo un gruppo di ingegneri e di persone giovani e fresche che sono entrate a far parte del team nell'ultimo anno. È un momento entusiasmante per la squadra e non ho intenzione di andare altrove".

Quanto è stato deludente sapere dell'inserimento della norma del codice sportivo che ha messo a tacere i piloti?

"Non ho seguito i notiziari durante l'inverno, ma l'ho sentito. Non mi sorprende, ma nulla mi impedirà di parlare delle cose che mi appassionano e dei problemi che ci sono. Ritengo che lo sport abbia sempre la responsabilità di parlare delle cose, di creare consapevolezza su argomenti importanti, in particolare quando viaggiamo in tutti questi luoghi diversi. Quindi per me non cambia nulla".

Mercedes W14, dettaglio tecnico Photo by: Mercedes AMG

Saresti disposto a subire qualsiasi sanzione che la FIA ritenesse opportuna qualora dovessi esprimerti in modo contrario alle regole?

"Credo che sarebbe sciocco dire che vorrei ottenere punti di penalità extra per aver parlato di certe cose. Ma come le ho detto, continuerò a dire la mia. Abbiamo ancora questa piattaforma, ci sono ancora molte cose che dobbiamo affrontare. Il supporto di Stefano è stato fantastico. Penso che tutti i piloti siano stati molto allineati sulla libertà di parola e sì, penso che siamo tutti allineati su questo".

In termini di sviluppo della vettura, c'è un elemento particolare su cui hai voluto che gli ingegneri o il team si concentrassero?

"C'è, ma non posso dirvelo. Si tratta praticamente di tutto, quindi di ogni elemento, dalla punta del posteriore alla punta dell'anteriore. Si tratta soprattutto delle caratteristiche del comportamento della vettura. E la macchina dell'anno scorso non si comportava come dovrebbe fare una macchina da corsa. E questo ha tolto fiducia ai piloti. Abbiamo quindi esaminato, più e più volte nel corso dell'anno, gli aspetti che volevamo cambiare. E crediamo che siano state affrontate. Ma una volta saliti in macchina, sapremo esattamente quanto sono state affrontate e se c'è ancora qualcosa da fare".

Toto dice che la Mercedes sarà molto migliore per quello che è successo l'anno scorso, e in generale sei d'accordo con l'idea che si impara di più perdendo che vincendo?

"Beh, credo che alla fine, e vale per ogni cosa nella vita e per ogni lavoro di genere, i momenti difficili, i fallimenti sono quelli in cui si acquisisce più forza. È lì che devi analizzare ed essere critico con te stesso. Ed è sicuramente in quel momento che si diventa più forti. L'anno scorso è stato un anno di rafforzamento per noi, anche se dall'esterno non è stato un grande anno per noi. Ma credo che ci sia stato un momento in cui tutti noi abbiamo dovuto scavare più a fondo. È un momento in cui, se si considera che tutti hanno mostrato il loro lato vulnerabile, ognuno ha dovuto affrontare il fallimento a modo suo, ma anche come squadra. E quindi credo di essere orgoglioso di come l'abbiamo superata. E sono orgoglioso di come ci siamo uniti. E credo che questo ci abbia preparato per un futuro molto, molto migliore. Abbiamo dovuto cambiare le cose in fabbrica per quanto riguarda il modo in cui facciamo le cose e il modo in cui le affrontiamo, e credo che questo ci aiuterà nel lungo periodo".

Dopo anni e anni di successi, avete avuto una stagione difficile. Forse avete imparato qualcosa di nuovo su di voi che vi ha aiutato nella preparazione questa volta? O forse sta facendo qualcosa di diverso?

"Voglio dire, se stessi facendo qualcosa di diverso, non te lo direi necessariamente! Penso che non solo come squadra dobbiamo guardare a noi stessi come squadra e a come funzioniamo, ma in definitiva, essendo io assunto dalla squadra, devo guardare a come opero, a come comunico, a come uso il mio tempo e a come produco risultati. Quindi continuo a essere molto critico nei confronti di me stesso, per capire dove si trova l'asticella e dove deve arrivare... o i paletti si spostano continuamente. Ma il modo in cui puoi evolvere come pilota è qualcosa su cui sono molto, molto concentrato. Negli ultimi 18 mesi ho fatto più simulazioni di quante ne abbia mai fatte. Ho trascorso più tempo con gli ingegneri, ho analizzato più dati e ho cercato di capire come evolvere come pilota. E dall'altra parte c'è il lato mentale e fisico delle cose, continuando a cercare di evolvere, lavorando con persone diverse. Non voglio evidenziare quali aree, ma solo per quanto riguarda l'aspetto fisico e mentale ci sono così tante ricerche su come far progredire il proprio corpo, su come essere più concentrati e sulle pratiche che si possono adottare nella vita di tutti i giorni. Quindi ci sono cose del genere che sto cercando di adottare. E sì, vedremo come funzionerà".

Per quanto riguarda il ritorno al nero della livrea della vettura, il messaggio principale lanciato dal team questa volta sembra essere quello di un risparmio di peso, ma allo stesso tempo di un buon collegamento con la livrea nera che avete utilizzato nel 2020 e nel 2021. Come le è stato spiegato? E cosa ne pensa delle decisioni prese?

"È lo stesso. Tutti nel team, o almeno tutti nel garage, preferivano la macchina nera di prima, quindi tutti sono d'accordo. Tutti sono d'accordo all'interno del team. E alla fine il peso è un obiettivo fondamentale per noi. L'anno scorso siamo stati in sovrappeso per tutto l'anno. E quindi avevamo una penalità di peso, anche nell'ultima gara. Perciò ci siamo concentrati molto su questo aspetto, per cercare di fare in modo che non sia così quest'anno. Scopriremo più tardi, o la prossima settimana, se abbiamo raggiunto o meno questo obiettivo, perché anche l'anno scorso pensavano di essere in regola con il peso e invece eravamo ben oltre. Quindi sono contento che sia stato preso sul serio. Ed è quello che si vede sulla vernice: si vede molto carbonio, non troppa vernice sulla macchina. È il minimo indispensabile. E per me è un aspetto positivo, perché significa che si punta tutto sulle prestazioni. E non si tratta necessariamente di come appare, ma di quanto va veloce".

Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG

Gli ingegneri hanno dichiarato di voler eliminare i punti deboli della W13, pur mantenendo i punti di forza. C'è qualcosa che vorreste mantenere rispetto alle caratteristiche della vecchia auto?

"L'unica cosa che vorremmo mantenere è che.... Voglio dire, l'anno scorso il nostro passo sul lungo periodo era molto forte, e credo che il nostro passo in gara fosse sempre più forte. Quindi direi che questo è probabilmente l'unico elemento che vogliamo davvero portare avanti in questa stagione. E anche l'affidabilità. Sono questi due gli elementi che vogliamo assolutamente mantenere. Ma per tutto il resto vogliamo davvero reinventare, riprogettare, e speriamo di vedere una vettura più efficiente".

Hai parlato di voler essere un po' più cauto con le aspettative quest'anno, facendo in modo che la squadra sia più concentrata. Cosa le ha detto la squadra sul piano di sviluppo di questa stagione?

"Non saprei dire quale sia la nostra strategia. Ma tutti i membri della squadra vogliono vincere. Quindi c'è una strategia, c'è un piano di sviluppo. Ci è stato spiegato nei dettagli e ho piena fiducia nella squadra. Ma, come ho detto, solo dopo aver messo la macchina su strada e aver capito cosa sta facendo e dove sono i limiti, potremo orientare il timone e sviluppare in quella direzione. Ma l'aspetto positivo è che abbiamo due piloti forti e abbiamo uno stile di guida simile. Quindi, se ci saranno problemi, credo che sarà chiaro fin da subito quali saranno. E credo che i ragazzi capiscano molto meglio la macchina e siano in grado di gestirla. Quindi bene, sono entusiasta".

Il team ha parlato di audacia nel cercare di risolvere le debolezze dello scorso anno. È ancora un'auto dall'aspetto unico, si vedono molte altre squadre che convergono. Quanto ti entusiasma il fatto che la squadra stia ancora perseguendo strade uniche?

"Non credo che siamo mai stati una squadra che ha copiato gli altri. Abbiamo sempre avuto una nostra mentalità e siamo sempre stati una squadra incredibilmente creativa e innovativa, che ama fare a modo suo. E credo che in passato abbia funzionato. Naturalmente, come alcune vetture, molte di esse stanno convergendo verso l'aspetto che forse avrà una Red Bull. Tranne forse la Ferrari. E sì, credo che ci sia sicuramente un elemento... L'anno scorso siamo arrivati e ci siamo detti: "Accidenti, è stato veloce". Non lo è stato, con tutti i problemi che abbiamo avuto. E poi ci ritroviamo in un'altra stagione, con una vettura per molti versi simile, perché alcuni elementi sono davvero difficili da cambiare, ma bisogna avere fiducia negli ingegneri, e io ce l'ho. Perciò continuiamo a seguire questa strada e spero che quando entreremo in pista avrà le caratteristiche che abbiamo chiesto. In caso contrario, troveremo un modo. Credo che il compito degli ingegneri e dei progettisti sia quello di trovare soluzioni. E quindi siamo pronti ad affrontare l'eventualità. La cosa difficile è che non abbiamo la sfera di cristallo. Quindi non si può mai sapere cosa ci aspetta. Ma tutto ciò che si può fare è prepararsi, essere presenti e lavorare diligentemente per risolvere qualsiasi problema".

Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG