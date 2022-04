F1 | Hamilton, eliminazione choc: "W13 difficile da guidare"

Lewis Hamilton eliminato già in Q1. Potrebbe sembrare un pesce d’aprile in anticipo, ed invece è la cruda realtà. Il sette volte iridato è apparso irriconoscibile al volante della Mercedes W13 e non è riuscito a superare, in maniera clamorosa, il primo taglio delle qualifiche.

Lewis ha faticato sin da subito con le gomme medie e non è riuscito a migliorarsi successivamente con le mescole soft. A colpire non è soltanto il crono di 1’30’’343, quanto la differenza di ben 6 decimi pagata dal compagno di squadra George Russell.

Hamilton, domani, dovrà così prendere il via dalla casella numero 16 in griglia. Un risultato inatteso che lo stesso inglese non è riuscito a spiegare quando è giunto davanti ai microfoni della stampa.

“Non mi sentivo a mio agio con la vettura oggi durante le qualifiche, mentre nelle libere è andata abbastanza bene” ha spiegato un Hamilton inizialmente scosso per il violento incidente che ha visto protagonista Mick Schumacher e che ha costretto la direzione gara ad interrompere con bandiera rossa la Q2.

“Improvvisamente è diventata difficile da guidare. Molto più difficile di quanto non fosse mai stata in precedenza” ha poi proseguito l’inglese.

Scorrendo la classifica sicuramente colpisce come dalla sedicesima alla diciannovesima posizione siano presenti solo monoposto motorizzate Mercedes (Tsunoda si trova in fondo senza tempo per un problema tecnico che gli ha impedito di ottenere un giro cronometrato ndr).

Quello che fino allo scorso anno era l’asso nella manica del team di Brackley è diventato adesso il punto debole della W13? Hamilton non ne è certo ed ha puntato l’attenzione anche su una resistenza all’avanzamento della sua monoposto.

“È difficile da dire se ci manchi potenza. Il motore è andato abbastanza bene nelle sessioni precedenti. Sicuramente gli altri ci hanno ripreso, ma non so quanto i nostri problemi dipendano dalla resistenza all’avanzamento e quanto dalla potenza”.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Prima di congedarsi dalla stampa e dirigersi verso il motorhome Mercedes per analizzare quanto accaduto con i suoi ingegneri, Hamilton ha voluto sottolineare come la situazione attuale non lo turbi assolutamente: “Ho vissuto momenti peggiori”.