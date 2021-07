Hamilton e Mercedes lanciano "Ignite" il progetto sulla diversità

Lewis Hamilton e il team Mercedes hanno ufficializzato il lancio di “Ignite”, l’associazione benefica che si impegnerà a sostenere la diversità nel Motorsport. Dopo un lavoro preparatorio durato alcuni mesi derivato dal rapporto stilato dalla Commissione Hamilton, "Ignite" lavorerà per offrire a un pool di talenti più ampio del solito l’accesso ai diversi settori che animano gli sport motoristici.

I fondi per il sostegno di “Ignite” arriveranno congiuntamente da Lewis Hamilton e dalla Mercedes che lavoreranno a stretto contatto con la fondazione personale del campione del mondo, Mission 44.

Lewis ha spiegato: “La Mercedes sostiene da tempo la mia voglia di migliorare la diversità e l'inclusione negli sport motoristici. Sono entusiasta che, attraverso Ignite, possiamo lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo. Una forza lavoro diversificata non solo ha più successo, ma rappresenta anche l'approccio moralmente corretto per qualsiasi settore”.

“I risultati emersi dal rapporto della Commissione Hamilton ci hanno fornito una base di lavoro fantastica: sono fiducioso che Ignite porterà a un cambiamento reale e tangibile all'interno del Motorsport. Per 15 anni sono rimasto uno dei pochi neri all'interno della Formula 1 e sono orgoglioso che il mio lavoro con la Mercedes cambierà le cose in meglio”.

Anche Toto Wolff, team principal Mercedes, è sulla stessa lunghezza d’onda: “Sono lieto che oggi possiamo finalmente parlare di Ignite. Da quando abbiamo annunciato con Lewis a inizio anno la volontà di creare un progetto congiunto, abbiamo fatto un grosso lavoro per perfezionare i nostri obiettivi e la nostra missione”.

“L’idea di diventare un team più inclusivo e aperto rientra tra i valori fondamentali della nostra struttura e, con il pieno supporto di Mercedes-Benz, ci impegniamo a produrre un impatto positivo sulla società per costruire una piattaforma dalla quale le generazioni future potranno accedere al ​​nostro sport”.

Il progetto "Ignite" includerà l'attività che era stata precedentemente avviata con "Accelerate 25".