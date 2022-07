F1 | Hamilton condanna i fischi a Verstappen: "Siamo migliori di così"

Max Verstappen è stato oggetto di fischi e di scherno da parte della folla durante la sua intervista al termine delle qualifiche di Silverstone, dopo essersi piazzato secondo sulla griglia del Gran Premio di Gran Bretagna.

Il pubblico ha anche applaudito quando Verstappen è andato in testacoda all'uscita di Stowe all'inizio della Q3.

Verstappen ha evitato il tema dei fischi quando ha parlato nella conferenza stampa della FIA, dicendo solo che era "un po' deludente" che non potesse sentire l'intervistatore, Billy Monger.

"Se vogliono fischiare, lo facciano pure", ha detto Verstappen. "Per me non cambierà nulla. Sono felice di essere sempre qui. È una grande pista e c'è una grande atmosfera in generale".

"Forse ad alcuni di loro non piaccio, ma va bene così. Ognuno ha la sua opinione. A me non interessa".

Verstappen ha sconfitto Lewis Hamilton in un'accesa lotta per il campionato lo scorso anno ad Abu Dhabi, vincendo il titolo in modo controverso dopo una ripartenza dalla safety car avvenuta proprio all'ultimo giro.

Ma Hamilton ha chiarito di non essere d'accordo con i fischi che gli sono stati rivolti dal pubblico al suo Gran Premio di casa, dicendo: "Penso che siamo migliori di così".

"Direi che non c'è bisogno di fischiare, abbiamo dei tifosi fantastici, che provano emozioni, alti e bassi, ma non sono assolutamente d'accordo con i fischi".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Non credo che sia necessario farlo. Non fa nemmeno alcuna differenza fischiare qualcuno, che ha già commesso degli errori o altro".

"Ma apprezzo molto il sostegno che ho avuto qui. Non so, forse alcuni di loro sentono ancora il dolore dell'anno scorso. In ogni caso, non sono d'accordo".

Non è la prima volta che la rivalità tra Hamilton e Verstappen è stata oggetto di fischi. Al Gran Premio d'Ungheria dello scorso anno, dopo l'incidente di Silverstone, Hamilton è stato oggetto di fischi da parte della folla.

Diversi piloti hanno parlato degli insulti ricevuti dai fan nelle ultime settimane. Giovedì George Russell ha rivelato di essere stato fischiato da un tifoso a caso a Montreal e ha chiesto che questo tipo di abusi vengano eliminati.

"Non dovremmo sentire i fischi in nessuno sport", ha detto il team principal della Mercedes, Toto Wolff, dopo le qualifiche.

"Penso che sia antisportivo. È chiaro che amiamo il supporto ai piloti ed alla squadra, che è fantastico, e l'entusiasmo. Ma se non vi piacciono gli altri, rimanete in silenzio. Sarebbe un buon modo".

"Credo che nessuno dei piloti meriti di essere fischiato, qualunque cosa sia successa l'anno scorso, qualunque sia la competizione".

Sebbene Wolff abbia affermato che è positivo che i tifosi siano "emotivamente coinvolti" nella F1, ha detto che i fischi sono "un passo indietro".

"Immaginate di essere là fuori a rilasciare un'intervista o di essere sul podio: essere fischiati è un abuso", ha detto Wolff.

"Ecco perché l'aspetto emotivo dello sport è controverso. Se sei un fan o non sei un fan di uno o dell'altro pilota, va bene. Ma c'è un certo limite che non dovremmo superare".