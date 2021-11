F1 | Hamilton cambia motore: 5 posizioni di penalità a Interlagos

Non inizia affatto bene il fine settimana di gara al Gran Premio del Brasile, per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha smarcato nel primo turno di prove libere un nuovo motore termico, il quinto della sua stagione. Per questo motivo sarà penalizzato.

Avendo già smarcato il quarto motore, Hamilton non avrà una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza, ma di 5. questa sostituzione è la conferma delle voci che circolavano già nel paddock nella giornata di ieri e queste, oggi, sono divenute realtà.

Mercedes ha preferito cautelarsi dopo i recenti problemi alle power unit uscite dagli stabilimenti di Brixworth, che hanno causato diversi grattacapi non solo ai team clienti, quali Aston Martin e Williams, ma alla Mercedes stessa.

Hamilton aveva fatto esordire la quarta unità della stagione, prendendo 10 posizioni in griglia di penalità, al Gran Premio di Turchia. Inizialmente si pensava che questa unità aggiuntiva oltre alle tre consentite dal regolamento sportivo potesse essere sufficiente ad Hamilton per concludere la stagione senza problemi. Ma così non è stato.

Per la rincorsa all'ottavo iride della carriera di Hamilton, questo, potrebbe essere un duro colpo. In questo momento la Red Bull e Max Verstappen si stanno rivelando senza dubbio il pacchetto da battere in F1. Questa penalità in griglia non farà altro che rendere più complicate le cose per il britannico e più facili per l'olandese che già è al comando del Mondiale Piloti con 19 punti di vantaggio proprio su Lewis.

Come detto, però, Mercedes ha preferito fare una scelta sicura, che potesse consentire al team e ai piloti di evitare ritiri in gara che sarebbero mazzate ancora più pesanti. Per Verstappen, però, il weekend di Interlagos è ancora più in discesa e il titolo sembra aver preso in maniera decisa la strada che porta a Milton Keynes. Almeno quello dedicato ai piloti...