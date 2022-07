F1 | Hamilton: “Buon passo, ma non possiamo ancora vincere”

“Non c’è due senza tre”, recita il famoso detto. Lewis Hamilton deve averlo preso alla lettera, perché dopo il terzo posto del Canada e di Silverstone, ha replicato il risultato nel Gran Premio d’Austria. Il fine settimana al Red Bull Ring era iniziato in maniera tutt’altro che positiva per il sette volte campione del mondo, che si era ritrovato costretto a una qualifica chiusa in anticipo per un’escursione sulla ghiaia.

Questo lo ha costretto a due gare in rimonta, la Sprint Race il sabato e la manche lunga la domenica. Nella gara odierna però, il pilota Mercedes ha dato una lezione di guida mostrando ancora una volta il proprio talento e andando a prendere una terza posizione importante sia in termini di classifica sia per il morale. Il podio dell’Austria arriva infatti a concludere un weekend iniziato in salita ma culminato con una gara magistrale condotta del britannico.

È decisamente soddisfatto Lewis Hamilton al termine della gara al Red Bull Ring, pista dove ha dato prova della propria costanza, collezionando un buonissimo risultato. L’inglese della Mercedes però tiene i piedi per terra e riconosce di non aver ancora le carte in regola per giocarsi la vittoria con i due avversari principali, Ferrari (oggi vincitrice con Charles Leclerc) e Red Bull. I passi avanti si vedono, ma dal punto di vista tecnico manca ancora qualche passo in avanti per poter essere pienamente in lotta con i due top team.

“Fare questa rimonta portandomi fino al terzo posto è stato un gran risultato”, afferma Hamilton. “Non eravamo veloci come chi ci è stato davanti, avevamo un buon passo, più o meno come quello dei piloti con cui abbiamo lottato. Per lottare con quelli che ci stanno davanti dobbiamo continuare a migliorare”. La vittoria? Non so, credo che la scorsa gara avessimo il passo all’altezza degli altri, però dipende. Le cose cambiano da pista a pista. Credo che mi sarei potuto qualificare terzo questo weekend, però anche in quel caso non avrei potuto lottare con Ferrari e Red Bull perché erano troppo veloci. Stiamo migliorando, ma dobbiamo guadagnare ancora altri tre o quattro decimi, almeno per avvicinarci alla condizione di poter vincere. Bisogna continuare a spingere e a cercare più carico aerodinamico”.

Quanto visto in Austria però ha mostrato una grande solidità del team Mercedes, che ha lavorato incessantemente dopo le disastrose qualifiche del venerdì. Entrambe le W13 sono andate a muro, con la monoposto numero 44 distrutta. Hamilton loda il grande lavoro svolto dal suo box per consentirgli di andare in pista con una macchina performante: “Il team ha dovuto lavorare tantissimo dopo i due incidenti di venerdì, voglio ringraziare i ragazzi e le ragazze nel box che hanno lavorato in maniera incredibile per ricostruire la macchina. Sono stati davvero precisi, veloci, hanno fatto un lavoro fantastico e sabato mattina ho trovato una macchina nuova di zecca! Purtroppo non abbiamo potuto farli riposare e li voglio ringraziare per aver fatto questo lavoro. Dobbiamo però continuare a migliorare e bisogna restare concentrati”.

Il fine settimana si conclude dunque con il sorriso, dopo le grandi difficoltà che avevano condizionato il Gran Premio d’Austria. Al Red Bull Ring però, Lewis Hamilton è tornato a ristabilire (almeno per il momento) le gerarchie a Brackley, chiudendo la gara davanti a George Russell, con un terzo posto che definisce quasi inaspettato: “Sicuramente non mi aspettavo questo risultato perché ieri è stata una giornata molto difficile e in generale il fine settimana è stato piuttosto duro per noi. Sono davvero grato, come team abbiamo portato a casa un quarto e un terzo posto, che sono tanti punti. Ora guardiamo avanti e cerchiamo di continuare a crescere”.