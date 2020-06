Hamilton attacca Marko: "Parità dei neri non è distrazione!"

Lewis Hamilton ha tuonato. Il destinatario del suo messaggio è Helmut Marko, che parlando all’emittente televisiva RTL aveva recentemente commentato così la posizione di Hamilton e di altri piloti sulla vicenda Floyd.

“Mentre alcuni piloti si distraggono parlando dal valore della vita – ha dichiarato Marko - l'unica cosa che conta per Max è il campionato del mondo. La sua formazione è stata ottimizzata per questo ed è pronto ad iniziare”.

La replica di Hamilton non si è fatta attendere, e non ha usato giri di parole:

“Helmut, sono profondamente rattristato dal sapere che consideri la lotta per la parità di trattamento dei neri e delle persone di colore, una distrazione. In realtà, sono offeso. Quella che per te è una distrazione per me sono stati i fans che si sono presentati con la faccia nera per schernire la mia famiglia nei fine settimana di gara".

"Una distrazione per me sono state le avversità e il trattamento ingiusto che ho affrontato da bambino, da adolescente ed anche ora, a causa del colore della mia pelle. Spero che questo dia un segnale alle poche persone di colore che hai nella tua squadra su quali sono le tue priorità e su come le vedi. Questo sport deve cambiare”.

Finora Hamilton aveva invitato il mondo della Formula 1 a prendere una posizione, ma senza puntare il dito contro qualcuno. Dopo essere stato chiamato in causa da Marko, Lewis ha risposto in modo chiaro senza fare sconti al settantasettenne consulente della Red Bull.

Non è la prima volta che Marko è diventato oggetto di polemiche per le sue dichiarazioni, e negli ultimi anni la tendenza è in aumento. Qualche settimana dopo lo scoppio della pandemia Covid, aveva esternato la volontà di voler invitare i suoi piloti ad un training camp dove sarebbero stati volontariamente contagiati con il virus, favorendo una sorta di immunità di gregge.

Fortunatamente c’è stato chi lo ha fatto desistere, ma su questo nuovo caso (c’è da scommetterci) sarà probabilmente chiamato ad una retromarcia dalla stessa Red Bull.