F1 | Hamilton: "Abbiamo trovato qualcosa per lottare con Ferrari"

Vintage Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è stato autore in Ungheria di una gara entusiasmante. Dopo un primo stint complesso, il pilota della Mercedes ha messo in piedi una rimonta che lo ha portato a chiudere in seconda posizione, alle spalle del solo e imprendibile Max Verstappen.

Una boccata d'aria fresca dopo l'apnea patita nella prima metà della stagione, con una W13 ben distante dalle aspettative e voci - a dir poco senza senso - di un Hamilton in fase calante. Ieri, invece, abbiamo visto quanto Lewis sia ancora ai vertici della Formula 1 con una prestazione magistrale.

"Sì, immaginavo una gara come questo, ho sognato di poterla fare", ha dichiarato Lewis alla fine della gara. "Ma non si può mai sapere. Ho iniziato la gara con le gomme medie e soffrivo a tenere i passo degli altri, non tenevo il passo e pensavo onestamente di essere fuori dalla gara per la vittoria. Pensavo non fosse possibile e mi sono trovato dietro di 7" da Max. Però ho continuato a spingere".

"Il secondo stint è andato meglio rispetto al primo, mentre il terzo è stato davvero qualcosa di speciale, Tanti aspetti positivi da portare via in questa gara. Credo che nella seconda parte della stagione avremo davvero la possibilità di vincere delle gare".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2a posizione, solleva il trofeo Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Sono davvero contento di essere riusscito a rimontare dalla settima posizione. Per noi è un risultato enorme. Se poi ieri avessimo potuto fare il nostro giro in qualifica saremmo stati probabilmente in prima fila e il risultato oggi avrebbe potuto essere differente".

Lewis è consapevole della strada che Mercedes deve ancora percorrere per arrivare a un livello superiore e lottare con Red Bull. A suo avviso le W13 sono pronte per farlo con la Ferrari, ma le Rosse, con il caldo di venerdì, non avevano rivali. Per questo, forse, le Frecce d'Argento dovranno fare ancora di più. Ma la strada intrapresa ora sembra davvero quella giusta.

"Comunque ho fatto una buona partenza e sono riuscito a migliorare la mia posizione nell'ultimo stint, quello che ho definito 'speciale'. Se guardiamo a Max è partito decimo, è andato in testacoda e ha comunque vinto la gara con 10 secondi di vantaggio. Questo dice tutto sulla loro macchina. Ma dobbiamo continuare a spingere".

"Abbiamo trovato qualcosa e ovviamente ci siamo avvicinati ai primi. Ora siamo in grado di competere con le Ferrari e onestamente penso che non saremmo distanti da Max. Quindi sono davvero entusiasta guardando alla seconda parte della stagione. Sono orgoglioso della mia squadra, perché non si è arresa e dobbiamo solo continuare a spingere", ha concluso il pilota britannico.