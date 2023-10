F1 | Haas: VF-23 stile Red Bull montata in un capannone di Austin

Mancava solo la Haas per completare il processo di migrazione tecnica verso il concetto Red Bull. La VF-23 che esordirà oggi ad Austin non è una nuova monoposto, ma si allontana (con tutti i vincoli rappresentati dal telaio) dal concetto originario Ferrari per spostarsi nell’area della monoposto che sta dominando il mondiale.

Non è usuale vedere un aggiornamento tecnico di una certa portata nella fase finale di stagione, ma gli ingegneri della Haas erano da tempo ad un punto morto, e serviva un cambio di rotta per provare a trovare carico aerodinamico.

Photo by: Giorgio Piola Haas VF-23: la monoposto assemblata ad Austin si ispira alla Red Bull

Gunther Steiner ha spinto molto per riuscire a portare in pista la monoposto rivisitata nella gara di casa, organizzando un piano logistico singolare per riuscire a completare in tempo l’aggiornamento delle vetture.

“Abbiamo affittato un capannone vicino al circuito – ha spiegato – perché non ci è consentito di poter entrare nei box prima del martedì. Abbiamo atteso le monoposto in arrivo dal Qatar e gli aggiornamenti spediti dall’Europa, e domenica siamo stati in grado di iniziare il lavoro".

"Quattro meccanici hanno completato il tutto in un giorno, direi anche prima del previsto, e martedì siamo entrati in circuito con gli aggiornamenti già montati”.

La Haas oggi avrà a disposizione solo un’ora di prove libere per valutare la bontà della nuova configurazione, ma per Steiner non c’erano alternative.

“Se avessimo atteso ancora non sarebbe cambiato molto – ha spiegato – in Messico c’è un’altra variabile atipica che è l’altitudine, a San Paolo ci sarà ancora un weekend sprint, e a Las Vegas non avremmo avuto alcun dato sulla pista".

"Quindi, alla fine va bene qui ad Austin, sappiamo di avere solo un’ora di prove prima del parco chiuso, ma almeno iniziamo a lavorare e ad avere i primi riscontri. Poi avremo altri quattro weekend per capire meglio la vettura, e sarà un lavoro utile per lo sviluppo dell'aerodinamica della vettura 2024”.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Per la Haas il lavoro che verrà portato avanti negli ultimi cinque weekend del 2023 è già di fatto un primo passo verso la prossima stagione.

“Ci lasciamo alle spalle quanto fatto fino alla scorsa gara – ha confermato Steiner – e siamo pronti ad imboccare una nuova strada. L’obiettivo è quello di evitare di ritrovarci con una brutta sorpresa il prossimo mese di febbraio, abbiamo la possibilità di verificare nelle prossime gare la bontà delle soluzioni che porteremo in pista a partire da questo weekend".

"Non dobbiamo nasconderci, non abbiamo molto da perdere visto che nelle ultime dieci gare semplicemente non siamo andati bene”.

Photo by: Giorgio Piola La Haas VF-23 dispone di pance a scivolo e di un nuovo fondo

Steiner, così come tutta la Haas, non si è sbilanciato sulla base dei buoni riscontri emersi in galleria del vento.

“Sappiamo come va il progetto in galleria ma non come andrà in pista – ha ribadito Steiner - i dati non sono sempre correlati, ci sono tanti parametri, come il vento o l’aria sporca quando si è in scia, che non si possono riprodurre”.

Il primo obiettivo sarà quello di verificare in gara la tenuta delle gomme, un dei problemi cronici che ha condizionato finora la stagione della squadra statunitense.