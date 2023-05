F1 | Haas: "VF-23 in linea con aspettative, dati coincidono con galleria"

Dopo essere andati a punti in Arabia Saudita e in Australia, la Haas ha centrato un’altra top ten a Miami, la terza in questo avvio di campionato. Un bel risultato per la squadra americana, tra l’altro in un appuntamento particolarmente sentito dato che si trattava della gara di casa.

Il quarto posto ottenuto al sabato, seppur giunto grazie anche a un pizzico di fortuna che ha portato ad esclusioni eccellenti, ha messo in risalto le prestazioni della VF-23, poi capace nelle mani di Kevin Magnussen di lottare nella prima parte della corsa con la Ferrari di Charles Leclerc. Per quanto sulla lunga distanza siano poi emersi i limiti della monoposto, dovendo soccombere anche al passo delle due Alpine, il risultato di fine giornata è di quelli incoraggianti.

Tuttavia, fino a questo momento la vettura non si è rivelata particolarmente semplice da settare, specie per il danese, che sta ancora cercando la finestra ideale in cui sfruttare la monoposto, soprattutto in qualifica. Una situazione un po’ all’opposto di quella del compagno di casacca, Nico Hulkenberg, il quale sul giro secco ha dimostrato di non aver perso lo smalto di un tempo, pagando però un periodo di adattamento in gara.

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Realisticamente, con Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston Martin ormai presenze costanti all’interno della top ten, rimangono poche posizioni valide per riuscire ad ottenere dei punti, per questo è fondamentale sia essere costanti in termini di prestazioni che saper sfruttare i problemi dei rivali. Sul piano delle performance, Haas crede di aver raggiunto gli obiettivi aerodinamici che sia era posta per l’inverno, i quali sono anche in linea con i risultati ottenuti in galleria del vento.

“Dal punto di vista aerodinamico, possiamo dire che [la vettura] sta rispettando le aspettative, quindi rispetto all'anno scorso i dati ottenuti dalla galleria sembrano corrispondere a quanto vediamo in pista. Sembra che tutti abbiano ottenuto un incremento di prestazioni durante l'inverno. Quindi è stato un passo avanti per tutti”, ha spiegato Juan Molina, uno dei tecnici aerodinamici più importanti della scuderia.

“Siamo nella parte alta della zona di centro gruppo, siamo abbastanza vicini a tutti gli altri. I distacchi sono piuttosto ridotti. Quindi, se non si riesce a fare tutto bene in un determinato fine settimana, si può essere molto indietro, come è successo [a Baku] venerdì e poi sabato nelle qualifiche sprint, dove siamo andati un po' meglio. Quindi non è tanto la prestazione pura che si ottiene con l'aerodinamica, quanto la messa a punto della vettura e del pilota su ogni circuito. Se si sceglie un'ala posteriore diversa, si può arretrare un po'. In termini di prestazioni in qualifica rispetto a quelle in gara, avere un maggiore potenziale per sorpassare o difendersi, è un aspetto che abbiamo migliorato rispetto all'anno scorso, dato che era un nostro punto debole in passato”.

Con l’introduzione del budget cap, è cambiato anche il modo di portare gli aggiornamenti, soprattutto per i top team. Un aspetto che per Haas non è cambiato in maniera radicale, dato che anche negli anni passati era al di sotto del budget imposto dalla FIA, ma ciò ha fatto sì che altri team si “allineassero” in termini di novità durante il campionato. Inoltre, l’arrivo di un nuovo main sponsor, ha portato nuovi fondi, che permetteranno di sviluppare la vettura con maggior costanza.

“Rispetto a due anni fa, siamo in una posizione molto migliore in termini di aggiornamenti. Penso che non sia solo per noi, ma per tutti gli altri è necessario imparare a gestire gli aggiornamenti. Naturalmente abbiamo parlato del fatto che il fondo è una parte importante della performance. Ma è necessario capire come sviluppare i componenti circostanti. Come si manipola il flusso con l'ala anteriore e le sospensioni che vanno verso il fondo e come si fa a far lavorare la parte posteriore dell'auto, l'ala posteriore e altro cose del genere”.

“È piuttosto critico il modo in cui si gestiscono i diversi componenti e quali aggiornamenti si apportano, ovviamente con il limite di budget non si possono fare nuovi musi o crash test o, come si è visto l'anno scorso, probabilmente le evoluzioni dell'ala anteriore sono più lente che in passato. Dal nostro punto di vista, però, abbiamo un programma che prevede aggiornamenti piuttosto validi che passano attraverso il sistema”.

Un aspetto cruciale in questo avvio di nuovo corso regolamentare è stato il fatto di aver lavorato sui nuovi regolamenti con largo anticipo, andando a sacrificare anche il 2021, comunque stagione di “transizione” dato l’arrivo di alcuni nuovi elementi nel gruppo tecnico. “Rispetto al passato abbiamo avuto anni piuttosto difficili con il budget e le prestazioni non erano quelle che volevamo. L'anno scorso abbiamo preparato meglio la vettura per i nuovi regolamenti, ma la squadra era ancora in fase di costruzione. Se si guarda alla vettura di quest'anno, la qualità della macchina, il modo in cui la squadra lavora, tutto è un passo avanti rispetto all'anno scorso. Quindi c'è ancora molto da fare per una squadra come noi in termini di preparazione della vettura, ma la situazione sta migliorando”, ha spiegato Molina.