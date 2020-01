Haas: superati i crash test, omologato il telaio 2020

La Haas ha omologato il telaio 2020. La squadra americana, che ha la sua base tecnica alla Dallara di Varano de’ Melegari, oggi ha superato l’ultima prova di crash al CSI di Bollate ottenendo l’ok da parte del commissario della FIA.

La VF-20, come dovrebbe chiamarsi la nuova monoposto concepita dal direttore tecnico, Rob Taylor, in stretta collaborazione con la Gestione Sportiva della Ferrari, è pronta per essere assemblata in vista dei test invernali che inizieranno a Barcellona dal 18 febbraio.

Quella della Haas è la terza scocca che ottiene l’omologazione 2020 dopo Racing Point e Ferrari. La squadra del Cavallino aveva completato le prove dinamiche venerdì scorso proprio a Bollate, conseguendo la promozione al primo tentativo, proprio come è successo alla VF-20, mentre ci sono altri team in ritardo perché hanno fallito la prova frontale e devono rivedere la lunghezza del naso per rientrare nei parametri previsti.

La Haas deve cancellare la pessima stagione 2019 che ha fruttato solo il nono posto nella classifica del mondiale Costruttori, avendo serie difficoltà nel mantenere nella giusta finestra di funzionamento le gomme.

Il progetto 2020 dovrebbe superare queste problematiche, consentendo al team principal, Gunther Steiner, di riportare il team USA nelle posizioni che gli competono.

Scorrimento Lista Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team 1 / 10 Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 2 / 10 Foto di: Joe Portlock / Motorsport Images Haas F1 Team VF-19 3 / 10 Foto di: Erik Junius Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 4 / 10 Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 5 / 10 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Dettaglio di uno degli pneumatici Pirelli sulla monoposto di Kevin Magnussen Haas F1 Team VF-19 6 / 10 Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 parla ai media 7 / 10 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Ala anteriore della Haas F1 Team VF-19 8 / 10 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Confronto dell'ala anteriore della Haas F1 Team VF-19 e della Ferrari SF90 9 / 10 Foto di: Giorgio Piola Haas VF-19, ala anteriore 10 / 10 Foto di: Giorgio Piola

