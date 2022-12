F1 | Haas: superati i crash test, la VF-23 è omolgata per la FIA

WEC | Accordo con Lusail, nel 2024 la 6h del Qatar apre la serie

Il tracciato di Doha ha firmato un contratto con FIA e ACO per ospitare la massima serie endurance per 6 anni a partire dal 2024: al momento non è stata fissata la data, ma le trattative sono per renderla tappa d'apertura con i test del Prologo la settimana prima.