F1 | Haas squalificate: l'apertura del DRS supera il limite massimo

Haas ha chiuso le qualifiche con un dodicesimo e un quindicesimo posto che l’hanno posta fuori dalla zona punti. Tuttavia, i problemi in vista del GP non sono tanto legati alle posizioni con cui hanno chiuso il sabato, bensì quelle da cui prenderanno il via domenica pomeriggio, dato che entrambe le vetture sono state squalificate al termine delle qualifiche a causa di un’irregolarità tecnica.

Il delegato tecnico della FIA Jo Bauer ha segnalato i problemi durante le verifiche tecniche, scrivendo in un comunicato ufficiale che "le posizioni regolabili dell'elemento superiore dell'ala posteriore sono state controllate sulle vetture numero 20 e 27. L'area più esterna a sinistra e a destra degli elementi regolabili supera il limite massimo consentito di 85 mm su entrambe le vetture”.

Di per sé, già il comunicato diffuso da Bauer poteva lasciare intendere come la conclusione di questa storia sarebbe stata scontata perché, quando le monoposto non superano i controlli tecnici, in genere la questione si risolve con una squalifica. Sono pochi i casi in cui i rappresentati del team sono riusciti a sovvertire un’accusa, ma su un aspetto così chiaro come l’apertura del DRS, per cui basta una chiara misurazione, vi è ben poco che si possa fare, se non dimostrare che il problema sia legato a qualche danno. In questo caso, però, dato che non vi sono stati incidenti e che il problema si è verificato su tutte e due le monoposto, la scuderia statunitense ha dovuto accettare la sentenza dei commissari.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Proprio per questo appuntamento, dove conta il massimo carico per dare quanta più fiducia possibile ai piloti, Haas si era presentata con un’ala posteriore modificata in alcuni suoi aspetti. Il problema che ha portato all’esclusione è legato all’apertura del flap mobile che, secondo le misurazioni della FIA, supera gli 85 mm massimi concessi dal regolamento.

La Federazione, così come i team, dispongono di uno strumento molto semplice per misurare l’apertura del DRS, che consiste in un elemento di forma cilindrica a cui viene collegato un prolungamento. Se la parte cilindrica, che misura esattamente 85 mm di diametro, riesce a passare da una parte all’altra del flap mobile, allora l’ala non è regolare.

Cercando di spiegare ai commissari quanto accaduto, il team ha confermato che si è trattato di un errore nella regolazione dell'apertura del flap a causa proprio del nuovo disegno dell'ala introdotta qui a Monaco: "Il team ha spiegato che si trattava della conseguenza di un errore involontario da parte loro nell'impostare l'apertura del flap dell'ala", si legge nel comunicato diffuso dalla FIA.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"L'ala utilizzata aveva un nuovo disegno ed è stata usata per la prima volta a Monaco. Il vecchio disegno era stato progettato in modo da essere conforme alle normative con la massima distanza misurata dal centro dell'ala. Con il nuovo design, lo spazio maggiore [tra la parte inferiore e superiore dell'ala] si trova all'estremità dell'ala, ma il team non aveva addestrato i suoi meccanici nella misurazione dell'apertura".

"L'obbligo di rispettare rigorosamente il Regolamento Tecnico ricade sempre sul concorrente. Il team ha sostenuto che la non conformità non ha comportato alcun vantaggio in termini di prestazioni. L'articolo 1.3.3 del Codice Sportivo Internazionale chiarisce che ciò è irrilevante. Il team ha ammesso candidamente il proprio errore. Data l'ammessa violazione del regolamento, le vetture sono state squalificate".

Lewis Hamilton è stato punito per un problema simile nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Brasile 2021, che ha portato il pilota della Mercedes a perdere la pole per la sprint, dovendo così prendere il via della gara breve dall’ultima posizione.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Magnussen si è qualificato 15° in Q2 dopo che gli è stato chiesto di interrompere il suo ultimo giro lanciato, con grande rabbia del danese. Hulkenberg era invece riuscito a portarsi al dodicesimo posto, tra l’altro battendo entrambe le Aston Martin e una delle due Racing Bulls.

Tuttavia, il tedesco si è poi dovuto presentare dai commissari per aver ostacolato l’Alpine di Esteban Ocon nel Q2: Hulkenberg ha spiegato che le comunicazioni radio in quel momento non funzionavano e, data la natura del circuito nel tratto di pista incriminato, ovvero le curve 3-4, non ha fisicamente visto il francese avvicinarsi. Visionando quanto accaduto e memori del fatto che altre squadre hanno segnalato problemi di funzionamento della radio, tra cui la stessa Alpine, i commissari hanno deciso di non penalizzare il tedesco.

Ciò non toglie, però, che per le due Haas sarà una gara ancora più in salita, dato che dovranno prendere il via della corsa dal fondo della griglia.