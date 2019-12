Haas: smentito l'arrivo dell'aerodinamico Cattelani

La Haas smentisce l’arrivo di Guillaume Cattelani a capo del reparto aerodinamico. Il francese dato in partenza dalla McLaren per approdare secondo FormulaPassion al tean USA, in realtà non andrà a far parte della squadra diretta da Gunther Steiner.

Un autorevole esponendte del team americano ci ha assicurato che è stata rinnovata la piena fiducia a Ben Agathangelou, anche dopo la disastrosa stagione 2019 nella quale la VF-19 ha mostrato un pessimo adattamento alle gomme.

La monoposto ha mostrato delle doti che raramente ha esibito, andando bene nelle poche piste dove già dai primi metri delle prove libere si adattava agli pneumatici. E a un comportamento dignitoso in qualifica, è corrisposto spesso un disastro negli stint di gara.

Nello staff tecnico che sta lavorando alla monoposto 2020 nella factory di Varano de’ Melegari, l’impegno è proprio quello di migliorare la downforce per portare una maggiore energia sugli pneumatici anteriori.

Il team di Gene Haas potrà contare anche sul contributo che sarà garantito dal simulatore: nel GP di Abu Dhabi il test driver, Pietro Fittipaldi, ha guidato la Haas sul “ragno” della Dallara. Quello dell’ultimo GP 2019 è stato solo una prova di funzionalità per scoprire se i dati raccolti in pista erano coerenti con quelli virtuali.

Nella prossima stagione anche questa squadra potrà contare su un reparto che si dedicherà allo sviluppo indoor della nuova monoposto che verrà presentata nei primi giorni di febbraio, in modo da avere una buona visibilità mediatica se riuscirà a essere la prima macchina 2020 a far cadere i veli.