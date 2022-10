F1 | Haas: si accende un derby Giovinazzi - Schumacher

Il GP degli Stati Uniti ci offrirà un… derby in casa Haas nella prima sessione di prove libere. Kevin Magnussen, pilota già confermato nel team USA, lascerà la sua VF-22 ad Antonio Giovinazzi.

Il pilota italiano torna al volante della monoposto disegnata da Simone Resta dopo aver guidato la Haas nel venerdì del GP d’Italia, completando il programma che la Ferrari gli ha preparato per rimetterlo all’attenzione del mondo della Formula 1.

Antonio Giovinazzi, in divisa Haas sarà in pista ad Austin con la VF-22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il pugliese ad Austin andrà al confronto diretto con Mick Schumacher, l’altro pilota del Cavallino in uscita dalla FDA, che spera nel rinnovo del contratto con la squadra diretta da Gunther Steiner. E, allora, un test a parità di pista e di condizioni può diventare importante anche per definire uno dei pochi abitacoli rimasti liberi nel mercato piloti.

La partita della Haas sembra ristretta ai due “ferraristi”: le quotazioni di Nico Hulkenberg non sono in ascesa. Il tedesco è un nome che puntualmente ricorre, ma poi come la “bella Cecilia” nessuno lo piglia. Nico, inoltre, vuole essere profumatamente pagato, per cui dovrebbe sperare di ricevere il supporto degli attuali sponsor tedeschi della squadra se Mick dovesse essere trombato.

Le chance di Hulkenberg sembrano calanti, anche se Gene Haas, che si arroga l’ultima parola sui piloti, gradisce conduttori esperti e il ritorno di Kevin Magnussen, all’inizio della stagione, ne è stata una plastica dimostrazione.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

In concreto sembra una partita a due fra Mick e Antonio. Schumacher è tornato in auge dopo che si è sparsa la voce che Liberty Media vedrebbe di buon occhio la permanenza del figlio del Kaiser nel Circus, dandogli la possibilità di completare una terza stagione in F1.

In Haas lo avevano quasi messo alla porta per i troppi incidenti e per l’entourage del ragazzo alle prime armi trattato come se fosse il padre sette volte campione del mondo, ma l’endorsement del promotore può aver riaperto uno spiraglio della porta che sembrava chiuso.

Il primo turno di Austin, quindi, diventerà importante in prospettiva del campionato 2023. Antonio Giovinazzi gode dell’appoggio della Ferrari: Mattia Binotto ha provato a spianare la strada al pugliese che, nel frattempo, ha beneficiato di una giornata di allenamento con l’Alpine all’Hungaroring anche se il posto lasciato vacante da Fernando Alonso era già riservato a Pierre Gasly.

La Haas è legata alla Scuderia a doppio filo: la squadra americana, infatti, può contare sul concreto supporto dei tecnici di Maranello distaccati al team clienti e sull’utilizzo di strutture all’avanguardia come galleria del vento e simulatore che sono gli stessi della rossa, oltre a ricevere power unit, cambio e sospensioni dalla Gestione Sportiva.

La commistione è molto stretta e, probabilmente, comprende anche il diritto di parola su un abitacolo, diversamente anche la collaborazione tecnica allargata non sarebbe scontata nei termini attuali.

Il compagno di squadra di Magnussen è facile pronosticare sarà o Antonio Giovinazzi o Mick Schumacher: si può capire, dunque, perché abbiamo parlato di un derby negli Stati Uniti…