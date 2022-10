F1 | Haas: Schumacher "osservato speciale" fino ad Abu Dhabi

Nell’autunno del 2020 il futuro del team Haas era in bilico. La squadra statunitense si ritrovò ad attraversare un periodo molto difficile sul fronte finanziario, e fu costretta a ripiegare su due esordienti (Nikita Mazepin e Mick Schumacher) che garantirono al team un supporto finanziario che rappresentò ossigeno vitale.

Due anni dopo la situazione è decisamente cambiata. In una conferenza stampa tenutasi ieri ad Austin, la Haas ha annunciato un nuovo ‘title sponsor’, che consentirà al team di poter programmare la stagione 2023 con a disposizione il budget massimo consentito dal regolamento.

La solidità finanziaria ha cambiato il rapporto di forza tra la Haas e i piloti, ed ora la squadra si può concedere tutto il tempo che ritiene necessario per decidere chi affiancherà il prossimo anno Kevin Magnussen. Non solo. Gene Haas ha recentemente criticato in modo non troppo velato il rendimento di Mick Schumacher, sottolineando il suo buon potenziale ma anche l’impatto sulle finanze della squadra dei numerosi incidenti che lo hanno visto protagonista. “Ci sta costando una fortuna – ha ribadito il proprietario del team – ha distrutto molte macchine e quest’anno tutto questo ci ha portato a spendere soldi che non abbiamo. Ora, se ci porti dei punti e sei Verstappen, qualche modo per venirne a capo si può anche trovare, ma se sei dietro, è molto difficile”.

I marshal rimuovono i resti della vettura diMick Schumacher, Haas VF-22, dopo il pesante incidente in Q2 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Gene Haas è il mio capo e ha tutto il diritto di fare i suoi commenti – ha commentato Schumacher - non ha detto niente che non fosse già noto prima. L’obiettivo nelle prossime gare è chiaro, ed è portare alla squadra dei punti”.

L’impressione è che nonostante il rapporto non idilliaco tra Gene Haas e Schumacher, il tedesco abbia ancora delle possibilità di essere parte della squadra il prossimo anno. I rapporti di forza sono però cambiati, oggi la Haas ha alla finestra Nico Hulkenberg ed anche Antonio Giovinazzi, pronti a cogliere un’eventuale opportunità e soprattutto disponibili ad attendere fino alla scadenza del Gran Premio di Abu Dhabi.

Questo consentirà alla squadra poter fare una valutazione finale su Schumacher nelle ultime quattro gare, e prendere le decisioni del caso senza fretta. Gli investimenti che saranno fatti sul fronte tecnico, grazie all’arrivo del nuovo sponsor, alzeranno l’asticella delle ambizioni del team, ed anche per questo motivo la squadra vuole essere certa di scendere in pista nel 2023 con un tandem di piloti all’altezza del compito.