F1 | Haas, Resta: "Novità pensate per migliorare l'anteriore"

Al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, Haas ha perso una posizione in classifica scivolando all’ottavo posto a pari punti con la Williams, seppur quest’ultima può vantare su risultati migliori in gara. Dalla settima alla nona posizione ci sono ora tre squadre racchiuse in soli due punti che si giocano premi milionari, motivo per il quale scalare o salire di un posto nel mondiale costruttori può fare la differenza.

Nel corso di questo campionato, la squadra americana si è spesso contraddistinta per le buone prestazioni sul giro secco dove la gomma nuova copre alcuni difetti, in particolar modo con Nico Hulkenberg, patendo però il consumo gomme alla domenica sulla lunga distanza.

Due esempi sono i recenti Gran Premi di Spagna e Canada, dove il tedesco era riuscito a ben posizionarsi in griglia per poi venire risucchiato dal gruppone, anche a Montreal a pesare è stato anche l’intervento della SC nel momento meno favorevole. In Austria, Hulkenberg è stato in grado in grado di ben figurare, completando prima una bella qualifica al mattino, per poi ripetersi nella sprint race dove è giunto un bel sesto posto.

Kevin Magnussen, Haas VF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Per tentare di migliorare le performance dell’avantreno e aumentare la competitività della vettura per battere le rivali dirette, in Gran Bretagna la Haas si è presentata con un nuovo pacchetto di aggiornamenti, tra cui alcuni interventi nella zona della sospensione anteriore: “Si tratta di piccole modifiche per migliorare le prestazioni. Cerchiamo di migliorare la qualità del nostro avantreno. Fin dall'inizio abbiamo visto alcune aree che potevamo migliorare. E poi, sì, abbiamo aggiunto anche un po’ di carico”, ha spiegato Simone Resta, direttore tecnico della scuderia.

Condividendo parte della filosofia aerodinamica, quantomeno prima dei recenti aggiornamenti, si è ipotizzato anche un parallelo tra la VF-23 e la Ferrari SF-23, la quale in altre occasioni ha mostrato buone performance in qualifica per poi scivolare all’indietro in Canada. Molte delle componenti montate sull’auto provengono proprio dalla Ferrari ma, sotto questo profilo, Haas non cerca scuse, sottolineando come ciò che conta in questo momento è continuare a sviluppare la monoposto più rapidamente dei rivali.

“Onestamente, non cerchiamo scuse, dobbiamo solo migliorare le nostre prestazioni. Abbiamo una buona architettura della vettura, ne siamo soddisfatti, dobbiamo solo migliorarla qua e là. Potremmo fare carrozzerie diverse, fondi diversi, ali diverse e andare avanti. Non abbiamo bisogno di scuse, dobbiamo solo migliorare le prestazioni, sviluppare più velocemente, portare rapidamente in pista le cose che funzionano e andare avanti e c'è spazio per farlo”, ha aggiunto Resta.

Nico Hulkenberg, Squadra Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Tuttavia, con la pausa estiva alle porte, è anche giunto il momento di iniziare a pensare al futuro e al 2024, distribuendo in modo appropriato le risorse sui progetti: “È giusto dire, però, che in termini di tempistica siamo vicini alla chiusura estiva. Quindi, stiamo entrando in una finestra di tempo in cui si inizia a passare normalmente alla nuova auto. Stiamo quindi cercando di distribuire le nostre risorse su due progetti“.

Dopo aver visto tanti concept differenti, ora molte squadre si stanno avvicinando allo stile Red Bull, che altre scuderie come Aston Martin, Alpine e McLaren hanno poi reinterpretato dando una nuova chiave di lettura. La strada sembra ormai essere tracciata anche secondo Simone Resta: “Sì, credo di sì”, ha risposto il direttore tecnico quando gli è stato chiesto se fosse inevitabile spostarsi verso il concept Red Bull.

“È chiaro che la carrozzeria è un elemento che attira molta attenzione. La Formula 1 è molto affascinante. Quindi sì, lo capisco. Ma se guardiamo la carrozzeria, abbiamo essenzialmente la parte successiva all'undercut, dove lo stile è simile per tutte le auto, qualcuna è un po' più spinta, qualcun'altra un po' meno, c'è la parte laterale che è molto ampia e poi c'è la parte posteriore. Sì, in questa parte siamo un po' diversi dagli altri”.

Kevin Magnussen, Haas VF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Naturalmente, abbiamo esaminato vari aspetti fin dall'inizio del regolamento, quindi dalla metà del 2021. Abbiamo pensato di scegliere l'opzione migliore per noi. E continuiamo a rivederla, l'abbiamo rivista per la vettura di quest'anno e continuiamo a valutarla. Potremmo cambiare, o forse no. Vediamo”.

La finestra per intraprendere un nuovo percorso si sta ormai restringendo, perché da metà stagione in poi diverse squadre preferiscono concentrare il budget sulla monoposto dell’anno successivo. Tuttavia, se una nuova strada comportasse miglioramenti sostanziali, secondo Resta ci sarebbe ancora margine per anticipare lo sviluppo al campionato in corso: “Sì, suppongo che stiamo entrando in una finestra in cui è sempre più difficile gestire la macchina di quest'anno in termini di tempistica. Ma siamo ancora a luglio e la stagione si concluderà quasi alla fine dell'anno. Quindi, tecnicamente, potrebbe esserci tempo per cambiare anche la carrozzeria completa, se pensiamo che questo renda la macchina più veloce”.