F1 | Haas: lo sponsor non è priorità dopo i casi Rich Energy e Uralkali

Il team Haas F1 non ha una grande fortuna con i propri title sponsor. A dirlo è la storia della squadra americana in Formula 1, in particolare con gli ultimi 2, ovvero Rich Energy prima e Uralkali poi.

Ed è per questo motivo che la squadra diretta da Guenther Steiner non ha fretta di trovarne uno che vada a sostituire Uralkali dopo la risoluzione del contratto con effetto immediato avvenuta due mesi or sono, ovvero poco dopo l'avvio del conflitto innescato dalla Russia nei confronti dell'Ucraina.

Steiner ha affermato di non aver fretta di trovare nuovi e importanti accordi di sponsorizzazione in Formula 1, perché vorrebbe evitare "qualcosa che forse potrebbe arrecarci dispiaceri fra sei mesi".

Nel corso delle ultime settimane Haas ha respinto la richiesta di Uralkali, ovvero il rimborso del denaro già dato al team dallo sponsor russo per la stagione 2022 dopo la risoluzione del contratto.

Uralkali voleva indietro i 13 milioni di dollari già versati, ma il team non solo non ha accettato, ma ha fatto una contro richiesta di ulteriori 8 milioni di dollari come compensazione per la perdita di profitti dallo sponsor il cui proprietario, Dmitry Mazepin, ha legami con il presidente russo Vladimir Putin.

Steiner ha evitato di commentare la questione per rispettare la riservatezza del processo in corso, ma ha sottolineato quanto sia non necessario avere fretta per trovare uno sponsor sostituto.

"C'è molto movimento, ma non vogliamo scegliere immediatamente il prossimo sponsor. Vogliamo prenderci il nostro tempo, fare le nostre valutazioni e prendere una buona decisione. In questo momento siamo al sicuro".

"Stiamo aspettando il miglior pacchetto possibile. E' una combinazione di cose. Si tratta di scegliere l'offerta migliore, il miglior sponsor. Non si tratta semplicemente di sceglierne uno e poi pentirtene sei mesi più tardi".

"A volte è una trappola dover fare le cose in due settimane e preparare tutto il resto. A volte è meglio sedersi e parlare in modo chiaro e corretto con queste persone. Perché se qualcuno vuole aspettare, può anche farlo per tre o sei mesi, senza correre".

"Se pensiamo che l'accordo non sia abbastanza buono per proseguire, non dobbiamo per forza fare un accordo quest'anno. Non è un obbligo. Abbiamo annunciato uno sponsor più piccolo proprio in questi giorni. Abbiamo cose a nostra disposizione, ma devono essere sponsor giusti", ha concluso Steiner.

Haas, nel corso delle ultime stagioni, non ha avuto a che fare solo con il caso Uralkali. Nel 2019, infatti, Haas perse il suo sponsor principale Rich Energy dopo appena 14 gran premi dopo l'annuncio a sorpresa dell'allora amministratore delegato dell'azienda che produce bevande energetiche, William Storey.

Storey, tramite un comunicato su Twitter, annunciò la cessazione della sponsorizzazione di Rich Energy ad Haas a causa delle scarse prestazioni delle monoposto allora affidate a Romain Grosjean e a Kevin Magnussen.