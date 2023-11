F1 | Haas: la VF-23 aggiornata ha meno carico, ma è la base del futuro

Il 2023 della Haas è stato ricco di momenti difficili da decifrare, soprattutto a causa di una monoposto che ha spesso dato il meglio di sé in qualifica con gomma nuova, patendo però il consumo degli pneumatici in gara, anche per un eccessivo scivolamento che innescava a sua volta il surriscaldamento. Sono state anche queste difficoltà specifiche a pesare sulla situazione di classifica della scuderia americana, che attualmente si trova al decimo posto nel mondiale costruttori dopo essere stata recentemente sopravanzata sia da una AlphaTauri in grande crescita che dall’Alfa Romeo.

Nel tentativo di trovare una nuova direzione tecnica, che è quella che andrà anche a seguire in chiave 2024, Haas aveva portato ad Austin un sostanzioso pacchetto cha aveva di fatto rivoluzionato la vettura sotto molteplici punti di vista, con la speranza che potesse restituire indicazioni confortanti per il futuro. Uno dei vari obiettivi era quello di trovare maggior carico aerodinamico, con il desiderio che ciò potesse aiutare a migliorare quei problemi di degrado delle coperture che in diverse occasioni aveva minato le possibilità di raccogliere buoni risultati in gara.

Tuttavia, dopo la tripla tappa nel continente americano che ha toccato Austin, Messico e Brasile, i piloti hanno restituito feedback contrastanti sulle qualità e sui punti di forza del nuovo pacchetto tecnico. Proprio in base alla differenti preferenze espresse dai due piloti, in occasioni degli ultimi due appuntamenti della stagione si è deciso di imboccare un approccio differente: mentre Kevin Magnussen avrebbe continuato ad utilizzare le ultime novità, sulla monoposto di Nico Hulkenberg sarebbe stato montato il vecchio pacchetto aerodinamico, ovvero quello sfruttato fino al Gran Premio del Qatar. Una decisone dovuta più alle preferenze dei piloti che alla reale necessità di effettuare un confronto diretto tra le varie soluzioni, anche se, ad ogni modo, per il team si tratta di un’opportunità per raccogliere ulteriori dati in vista del prossimo anno.

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Kevin Magnussen ha confermato la propria preferenza per il vecchio pacchetto: pur avendo meno carico, si adatterebbe meglio al suo stile di guida

Il nuovo pacchetto ha meno carico, ma offre una nuova piattaforma

Parlando qualche settimana fa delle novità tecniche con cui la VF-23 era stata convertita verso il concept visto sulla Red Bull, il capo progettista della Haas, Andrea De Zordo, aveva spiegato che il nuovo pacchetto poteva essere visto come una piattaforma da sviluppare in futuro. “È un po' meglio del vecchio pacchetto. Abbiamo qualcosa che funziona un po' meglio. Ma sappiamo che possiamo sviluppare ancora molto la piattaforma”.

Tuttavia, il nuovo progetto è stato pesantemente limitato da alcuni aspetti legati al vecchio concept, come ad esempio la posizione dei coni antintrusione inferiori che, non essendo inglobati nel fondo, hanno ridotto le opportunità di presentarsi con un sottoquadro più pronunciato nella zona delle pance. "Sicuramente avremmo potuto fare qualcosa di più estremo, ma era impossibile cambiare già quest'anno, farlo avrebbe significato realizzare un nuovo telaio. Non abbiamo fatto tutto quello che volevamo. Ma lo lasceremo per il prossimo anno. Con questo pacchetto possiamo migliorare molto di più rispetto al vecchio pacchetto, per avere già qualcosa con prestazioni simili o migliori. È già un buon punto di partenza", aveva aggiunto De Zorzo, rimarcando come questo aggiornamento abbia aperto anche a differenti strade di sviluppo per il futuro, un aspetto centrale per gli ingegneri.

Infatti, per quanto questo nuovo pacchetto sia stato realizzato in poche settimane, in modo da poter testare questa filosofia aerodinamica prima del finale di stagione e raccogliere dati utili in vista del progetto 2024, in realtà per scoprire la sua genesi bisogna tornare indietro di diversi mesi. Nella prima parte della stagione, la Haas è stata una delle squadre che ha portato meno aggiornamenti in assoluto: una strategia dovuta principalmente al fatto che, in galleria del vento, i tecnici non siano stati in grado di trovare novità significative per far progredire il vecchio concept. Per questo si è poi deciso di cambiare strada e investire buona parte del budget dedicato allo sviluppo sul pacchetto che ha debuttato ad Austin.

Photo by: Giorgio Piola Le nuove pance della Haas VF-23 con il nuovo pacchetto che ha debuttato ad Austin

Tuttavia, dopo aver messo in pista la vettura, gli ingegneri non hanno riscontrato i dati che si aspettavano e il nuovo pacchetto non si è rivelato migliore del precedente. In Brasile è arrivato anche un’ala anteriore in parte modificata nel flap superiore, in modo da trovare un miglior bilanciamento per la monoposto, dando così più opzioni ai piloti per gli ultimi appuntamenti della stagione su come settare la vettura. Tuttavia, anche questo piccolo aggiornamento non ha cambiato le sorti del nuovo pacchetto che, contrariamente alle aspettative, ha rivelato picchi di carico inferiori alla precedente specifica.

Parlando alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi, Gunther Steiner non si è detto però preoccupato in vista della prossima stagione, anche perché le novità introdotte ad Austin rappresentano solo una prima iterazione di ciò che si vedrà sulla monoposto 2024 che, di fatto, sarà totalmente nuova: “No, non sono preoccupato, penso che il prossimo anno sarà comunque una macchina completamente nuova e si partirà da zero”. Dietro le quinte la squadra sta lavorando attivamente sulla VF-24: ad esempio, il Team Principal della Haas ha confermato di aver già ricevuto dalla Ferrari il prototipo della sospensione posteriore che verrà usato sulla macchina del prossimo anno, potendola così testare in galleria del vento.

Le preferenze dei piloti: il vecchio pacchetto è più competitivo nel veloce

Seguendo le preferenze dei piloti, per gli ultimi due Gran Premi la squadra americana ha deciso di tirare fuori dal garage il vecchio pacchetto, affidandolo a Nico Hulkenberg. Il tedesco ha infatti espresso una preferenza netta verso le soluzioni precedenti dato che, dal suo punto di vista, garantiscono maggior carico aerodinamico e migliori performance: “Sono molto felice con il pacchetto che ho, non lo cambierei. Dopo Abu Dhabi potremo fare delle valutazioni, ma ad Abu Dhabi, con tante curve veloci, si adattano meglio al vecchio pacchetto”, ha spiegato il tedesco, sottolineando come la versione da lui scelta dovrebbe garantire qualcosa in più sulle curve veloci di Yas Marina, in particolare quelle nel primo settore.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg ha scelto di tornare al vecchio pacchetto per le ultime due gare: secondo il tedesco garantisce più carico ed è più efficace nelle curve veloci

Diverso è il discorso di Kevin Magnussen, il quale ha fatto le sue valutazioni non tanto sul potenziale assoluto, bensì sulle sue sensazioni al volante. Il danese è cosciente che il nuovo pacchetto offre un carico complessivamente minore rispetto alla vecchia soluzione, ma ha riscontrato un feeling migliore e maggior coerenza in termini di bilanciamento.

“Penso che la vettura aggiornata sia più in linea con i piani per il prossimo anno come concept. In realtà non ha più downforce, non è più veloce, ma è migliore da guidare, è più semplice, il bilanciamento è più costante ed è per questo che non abbiamo fatto passi indietro con la nuova specifica anche se ha meno carico. Speriamo di fare un passo in avanti per il prossimo anno perché non è stato un anno semplice”, ha spiegato Magnussen, aggiungendo anche come dietro le quinte il team stia facendo progressi in galleria del vento sulla vettura 2024, dato che questo concept offre maggiori possibilità di sviluppo sulla lunga distanza.

Nel corso di questa stagione il danese ha incontrato numerose difficoltà nell’adattamento alla VF-23, in parte per delle caratteristiche intrinseche della monoposto, in parte per certe peculiarità degli pneumatici. Spiegando le sue difficoltà, il portacolori della Haas aveva raccontato che con le auto della generazione corrente e con queste gomme è difficile combinare le forze G, soprattutto per un pilota che predilige uno stile a “U”, il quale si si basa su traiettorie più morbide, con una fase di sterzata più dolce che accompagna la frenata. Magnussen, infatti, mal digerisce il sottosterzo e anche a Las Vegas si sono viste delle differenze in termini di configurazione aerodinamica con il suo compagno di squadra: mentre Hulkenberg ha girato sempre con le specifiche più scariche a disposizione, il danese ha testato diverse soluzioni, optando infine per un’ala anteriore più carica che potesse garantire maggior supporto all’avantreno.

Confronto ali Haas a Las Vegas: Magnussen ha optato per la versione più carica

Fornendo qualche altro dettaglio su questo aspetto, Magnussen ha spiegato che con il nuovo pacchetto ora riesce a trovare maggior fiducia in quelle fasi della curva in cui ha faticato con la prima versione della VF-23, ovvero quando c’è da anticipare la fase di entrata, la rotazione oppure l’uscita. Un miglioramento che, dal suo punto di vista, si sarebbe avvertito soprattutto nelle curve lente, grazie a un miglior bilanciamento tra i due assi.

“Stiamo imparando sempre di più sul nuovo pacchetto. Abbiamo visto che si adatta meglio a me, ma c’è meno carico. Gareggiare con meno carico ti rende meno competitivo sulla carta, ma si adatta meglio a me, quindi alla fine della giornata mi sento meglio in vettura. Sicuramente abbiamo perso del grip nelle curve ad alta velocità e anche in decelerazione sembra migliore con il vecchio pacchetto. Ma penso che le caratteristiche della macchina siano migliori con il nuovo pacchetto, sia adatta meglio al mio stile”.