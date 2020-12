Haas: è ufficiale Nikita Mazepin come pilota 2021

La Haas ha ufficializzato che Nikita Mazepin sarà uno dei due piloti della squadra americana nel 2021.

Il 21enne russo attualmente è terzo nel campionato di Formula 2 che si concluderà in Bahrain nel weekend dopo aver vinto due gare nelle Feature Race di Silverstone e Mugello e aver conquistato quattro podi.

"Sono lieto che Nikita Mazepin guidi per la Haas nella prossima stagione - ha dichiarato il team principal Gunther Steiner - Nikita ha mostrato le sue credenziali in Formula 2 quest'anno con una doppietta di vittorie e una manciata di podi in quella che è stata una buona seconda stagione per lui. È cresciuto fino a diventare un pilota maturo che ha scalato i le serie addestrative - in particolare più recentemente nella GP3 Series, dove è arrivato secondo nel 2018, e ovviamente in Formula 2 nelle ultime due stagioni. Sono entusiasta di vedere cosa potrà fare Nikita in Formula 1 e non vediamo l'ora di dargli l'opportunità di competere ai massimi livelli del motorsport mondiale”.

Nikita, fra l’altro arriva all’appuntamento con la F1 tutt’altro che impreparato visto che il padre gli ha organizzato una serie di test con una Mercedes W09 nei quali ha avuto l’opportunità di prendere dimestichezza con i sistemi di una monoposto complessa come la F1.

Non solo ma il giovane nato a Mosca nei test in stagione del 2019 a Barcellona aveva vestito i colori ufficiali del team di Brackley risultando il pilota più veloce con la W10.

"Diventare un pilota di Formula 1 è un sogno della vita che diventa realtà per me - ha commentato Nikita Mazepin - . Apprezzo molto la fiducia che mi viene riposta da Gene Haas, Guenther Steiner e dall'intero team. Stanno dando un'opportunità a un giovane pilota e li ringrazio per questo”.

“Non vedo l'ora di iniziare la nostra relazione insieme, sia dentro che fuori la pista, e naturalmente sono ansioso di continuare a dimostrare le mie capacità dopo una bella stagione di Formula 2. Non vedo l'ora di iniziare".

Inutile nascondere che dietro al talento del giovane russo c’è anche una consistente dote economica che il papà Nikita è in grado di portare a sostegno del team Haas, dopo che il titolare Gene ha deciso di limitare il suo impegno finanziario in F1. Si allarga, dunque, il gruppo dei piloti che entrano nei GP per la disponibilità dei genitori: Mazpein è il terzo della serie dopo Lance Stroll e Nicholas Latifi.